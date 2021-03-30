Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? (Resimli Anlatım) İnstagram sürekli duruyor hatası nedir, ne demek, çözümü var mı?
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Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? (Resimli Anlatım) İnstagram sürekli duruyor hatası nedir, ne demek, çözümü var mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? (Resimli Anlatım) İnstagram sürekli duruyor hatası nedir, ne demek, çözümü var mı?

İnstagram'a giren kullanıcılar instagram sürekli olarak duruyor hatası ile karşılaşıyor. Peki instagram durduruldu hatasının çözümü nedir, instagram durduruldu çözümü nasıl yapılır? Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram durduruldu hatası nedir, ne anlama geliyor, çözümü var mı? Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü için yazımızı okuyabilirsiniz...

Instagram neden açılmıyor? Instagram sürekli duruyor hatası nedir? Instagram nasıl açılır? İnstagram sürekli olarak duruyor hatasının çözümü var mı? İnstagram Android ve Apple telefonlarda açılmıyor çözümü var mı? Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram sürekli duruyor hatası ne demek, çözümü var mı?

INSTAGRAM SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NEDİR?

Cep telefonlarından İnstagram uygulamasını açınca "İnstagram sürekli olarak duruyor" hatası veriyor. Hatanın ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram sürekli duruyor hatası ne demek, çözümü var mı?

Bu hata ara sıra mobil uygulamalardan verilebiliyor. Fakat bilgisayardan İnstagram'ı açtığımızda herhangi bir hata almayız. Bu hata genelde uygulamadan verilmektedir. Dediğimiz gibi PC üzerinden İnstagram sitesine sorunsuz giriş yapabilirsiniz.

INSTAGRAM SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

- İnstagram sürekli olarak duruyor hatasının çözümü için öncelikle "Uygulama bilgileri" kısmına tıklıyoruz.

Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram sürekli duruyor hatası ne demek, çözümü var mı?

- Ardından açılan sayfada sağ üstte bulunan "Durmaya zorla" butonu çıkacak. Ona tıklıyoruz. Ardından durmaya zorlansın mı uyarısına Evet diyoruz.

Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram sürekli duruyor hatası ne demek, çözümü var mı?
Instagram sürekli olarak duruyor hatası çözümü nasıl yapılır? İnstagram sürekli duruyor hatası ne demek, çözümü var mı?

- Akabinde İnstagram'ın uygulama verilerini silmemiz gerekiyor. Yani ilk olarak İnstagram önbelleği temizleyin. Sonrasında deploama alanını temizleyin.

- Bu sayede İnstagram sürekli olarak duruyor hatasını çözmüş olursunuz. İnstagram'ı açınca hatanın giderildiğini göreceksiniz. Hatanın çözümü kısaca bu şekilde. Umarız yararlı olur...

İNSTAGRAM 5XX SERVER ERROR HATASI NEDİR?

İnstagram 5xx server error hatasının Türkçe karşılığı "5xx sunucu hatası" anlamına gelmektedir.

Bu hata isminden de anlaşılacağı gibi tamamen sunuculardan kaynaklanan bir hatadır. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Büyük bir ihtimalle "5xx server error" hatası İnstagram sunucularından kaynaklanıyor. Fakat bazen internet hızı ile de alakalı olabiliyor.

5XX SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisayar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir.

Mustafa Şirin
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:00:46. #1.15#
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