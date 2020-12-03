Instagram'a ceza! Instagram kapatılacak mı? Instagram yasaklanıyor mu? Instagram neden ceza aldı?

Instagram, Türkiye'de en çok uygulanan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi. Yeni çıkarılan yasadan Instagram da eklenecek. Ancak kurallara uyması durumunda Türkiye'de Instagram'a erişim engelleme getirilmesi söz konusu değil. Peki İnstagram kapatılacak mı? İnstagram yasaklanıyor mu? İnstagram neden ceza aldı?

Instagram, Türkiye'de en çok uygulanan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi. Yeni çıkarılan yasadan Instagram da eklenecek. Ancak kurallara uyması durumunda Türkiye'de Instagram'a erişim engelleme getirilmesi söz konusu değil. Peki İnstagram kapatılacak mı? İnstagram yasaklanıyor mu? İnstagram neden ceza aldı?

YOUTUBE, TWİTTER VE INSTAGRAM KAPATILACAK MI?

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dev şirketlere gözdağı vermiş ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" demişti.

INSTAGRAM YASAKLANIYOR MU?

"Niçin YouTube, niçin Twitter, niçin Netflix, niçin şu, bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili vatandaşlarım, bunlar ahlak sahibi değil. Akif diyor ya, 'Ahlakın izmihlali ne müthiş izmihlal, ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal'. Evet, biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak istemiyoruz, görmek istemiyoruz. Burada üzerinde durmamız gereken asıl konu, medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz."

Türkiye belirlenen şartları yerine getirmedikleri için sosyal medya şirketlerine ceza kesti. Bloomberg'e konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi.

DEVAM EDERLERSE REKLAM VERMELERİ YASAKLANACAK

Şirketlere belirtilen sürede bildirim yapmadıkları için geçen ay 10 milyon TL'lik cezalar kesilmişti. Şirketler temsilci bildirmeme tavırlarını sürdürürlerse, gelecek ay Türkiye'deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek. Şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4'te 1 oranında düşecek.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye'de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye'de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

Instagram, kullanıcıları merak ediyor. Sosyal Medya Yasası, TBMM'de onaylandı. Bu yasaya göre; içerik çıkarma, erişim engellemesi, unutulma hakkı, temsilci bulundurma zorunluluğu gibi yenilikler olacak.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYA DEVLERİNE GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi sosyal medya devlerine seslenmiş ve "Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir. Temennimiz bu kurumların gönüllü bir şekilde çağrımıza kulak vermesidir" ifadelerini kullanmıştı.