İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
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İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının "oyun değiştirici" nitelikte olduğunu ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte
16.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:30

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace dün Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Araçları teknolojileri konusunda Türkiye'yi örnek gösterdi. İngiltere'nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten Bakan Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2'leri Libya'da nasıl kullandığına bakın. Geçen yıl Temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktalarını ve iki nakliye uçağını tahrip etti" dedi.

Wallace, İHA'ların istihbarat topladığını, gözetleme yaptığını, cephe ve tedarik hatlarının lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptığını vurguladı.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİK"

Yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarında kullanılan silahsız hava araçlarının başarısına değinen Wallace, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahil oluşunu ve elektronik savaşı, hafif silahlı insansız hava araçları, tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya yönelik akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün" diye konuştu.

Raporlara göre Esad rejiminin ağır kayıplar verdiğini ifade eden Bakan Wallace "3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizat ve karargah. Bu iddiaların yarısı doğru olsa bile sonuçları oyun değiştirici niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL TABLO DEĞİŞTİ"

Ülkesinin denizaşırı üslerde görev yapan askerlerine teşekkür eden Bakan Wallace bir sonraki tehdide hazır olmaları gerektiğini ifade ederek, "Küresel tablo değişti. Tehditler her yönden geliyor. İlla ki bunlar sert güç tehlikeleri olacak diye bir şey yok. Bugün koronavirüsle karşı karşıyayız, yarın bu, üst seviye siber saldırı olabilir" diye konuştu.

Küreselleşmenin tehlikelere daha fazla açık bıraktığını belirten Wallace, "Bu yüzden rakiplerimizin bizi arkadan vurmak için ve yeni teknolojiler kullanma tehlikesi ile karşı karşıyayız" dedi.

Wallace ayrıca, İngiltere'nin ilk üç koruyucu uçağının üretilmesi için 65 milyon sterlin değerinde sözleşme imzalandığını açıkladı. 2024 ortasına kadar hizmete gireceğini ve İngiltere tarafından ilk işletilen sistem olacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Manşet

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