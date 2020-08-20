İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor

Koronavirüs karantinası nedeniyle sarsılan seyahat sektörü, Londra'daki Heathrow havaalanında çok hızlı netice veren test uygulamasına umut bağladı.

İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor
20.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:50

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı 2. terminaline kurulan yeni bir hızlı Covid-19 test merkezi faaliyete geçmek için İngiltere hükümetinden onay bekliyor.

Guardian'ın haberine göre hükümet öneriyi onaylarsa, İngiltere'nin "14 gün karantina" kuralı uyguladığı ülkelerden gelen yolcular, test sonuçlarını 24 saat içinde alacaklar ve sonuçlar negatif çıkarsa karantinadan kurtulacaklar.

İngiltere Temmuz ayının başlarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'dan fazla ülkeden gelen yolcuları "seyahat koridoru" uygulaması çerçevesinde karantina uygulamasından muaf saymıştı.

Ancak son haftalarda vaka sayılarında hızla artış görüldüğü gerekçesiyle Fransa, İspanya, Belçika da dahil bazı ülkelerden gelenlere yeniden karantina uygulaması başlatıldı ve salgının gelişimine göre başka ülkelerin de bu listeye eklenebileceği bildirildi.

Önce pilot uygulama

Havaalanı hizmetleri şirketi Swissport ve Collinson Group tarafından kurulan merkez günde 13 bin yolcuya test yapma kapasitesine sahip.

Ağustos ayı itibariyle Heathrow Havalimanı 5. terminalinde ikinci bir test merkezi açılmasının hazırlıkları da sürüyor.

Şirketler, test merkezlerinin faaliyetinin ihtiyaca göre ayarlanabileceğini de söylüyor.

Önce deneme mahiyetinde yürürlüğe girmesi beklenen hızlı test planı İzlanda'da başarıyla kullanılan "iki-test" modelini uygulayacak.

Buna göre ilk test, yolcu Birleşik Krallık'a ayak bastığında havaalanında, sağlama amaçlı ikinci test ise bir kaç gün sonra yapılacak.

Sürüntü alınarak yapılan testlerde, vücudun antikor geliştirip geliştirmediği değil, doğrudan virüsün var olup olmadığı kontrol ediliyor.





Tercihli olacak, yolcu ödeyecek

Tercihe bağlı olarak yaptırılacak olan bu testlerin yolculara ilk aşamada 150 sterline (Yaklaşık 1.447 TL) mal olacağı ama eğer yaygınlaştırılırsa, fiyatların düşebileceği de söyleniyor.

Heathrow Havalimanı şimdi hükümetten, gelen yolcuları karantinadan bir gün içinde kurtaracak testler için yeşil ışık yakmasını bekliyor.

Karantina önlemlerinin test yoluyla aşılmasının, seyahat sektöründe güveni artırması ve sektöre canlılık kazandırması umuluyor.

Hükümet haftaya karar verecek

Hükümet gelecek hafta planı ele alacak. Görüşülecek diğer öneriler arasında, evde belli bir süre -beş ya da on gün deniyor- karantinada kalan gelen yolcuların tek bir testten geçirilmesi de var.

Sağlık Bakanı Matt Hancock hükümetin, Heathrow Havalimanı ile temas halinde olduğunu, ancak bütün vakaların eksiksiz tespiti konusunda zorluk yaşanabileceğini öngördüğünü de söyledi.

Benzer önlemler hali hazırda dünyanın, trafiğin en yoğun olduğu Paris Charles de Gaulle, Tokyo Haneda ve Dubai International havalimanlarında uygulamaya kondu.

Heathrow Havalimanı CEO'su John Holland-Kaye "Testler sadece İspanya ve Fransa'dan gelen yolcuları karantina ruletinden kurtarmayacak, aynı zamanda ABD, Kanada ve Singapur gibi hayati ticaret partnerlerimizle karşılıklı uçuşlarımızın yolunu açacak. Hükümetin yaptırdığı araştırma ikili Covid testinin yüksek güvenilirlikte olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti 3. Sayfa
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti Ekonomi
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı...
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar...
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Halit Ergenç Sertab Erener Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma Eylül Antalya Yunanistan
Şu an buradasınız: İngiltere karantina yerine havaalanında 'hızlı test' uygulamasını denemeye başlıyor - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 15:50:38. #1.14#
title