Bu iddia doğruysa çok vahim! Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor - Haberler
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Bu iddia doğruysa çok vahim! Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Dünya, Rusya-Ukrayna hattında her dakika yükselen gerilime odaklanırken, Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan endişe yaratan bir açıklama geldi. Rusya'nın Avrupa'da 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planladığını belirten Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi başta olmak üzere batılı liderlerle istihbarat paylaşımı yaptığının da altını çizdi. Johnson, Rusya'nın Kiev'i çembere alacak şekilde bir istila planı hazırladığını söyledi.

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle alevlenen Moskova- Kiev geriliminde gergin bekleyiş devam ederken, İngiltere'den endişe yaratan bir açıklama geldi.

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planladığını" söyledi.

BBC'ye konuşan Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi başta olmak üzere batılı liderlerle istihbarat paylaşımı yaptığının da altını çizdi. Johnson, "Biden, bize istihbarat bilgilerini paylaştı ve Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i çembere alacak şekilde bir istila planı hazırladığını söyledi" dedi. Johnson, Rusya'nın Donbas üzerinden Ukrayna'ya girmeyeceğine aksine Belarus üzerinden Kiev'i kuşatacağını dile getirdi.

Bu iddia doğruysa çok vahim! Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyorİngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere Başbakanı Johnson, "Bütün işaretler işgal için hazırlıkların başladığını gösteriyor. Ben boyut olarak 1945'ten beri Avrupa'daki en büyük savaşla karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum" yorumunu yaptı.

Johnson sadece Ukraynalıların ölmeyeceğini, genç Rusların da öleceğine vurgu yaparak, kaybın her iki taraf için de büyük olabileceğini dile getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Joe Biden, İngiltere, Moskova, Almanya, Kiev, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Demir Acer :

Ve Ukrayna nin Rus gaz boru hattini patlatip yillarca çaldığı gaz da tabi bu savasin tuzu biberi

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Demir Acer :

Bun savasin dorumlusu NATO ABD ve Avrupa birligidir, Ukrayna NATO ya girse Rusya bitmis demektir Rusya ve Çin buna izin verirmi?)

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