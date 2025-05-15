"İnci Taneleri final ne zaman?" sorusunun yanıtı da netleşmeye başladı. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı İnci Taneleri, perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyordu. Dizinin final yapacak olması, sadık izleyicileri arasında üzüntüyle karşılandı. Peki, İnci Taneleri seneye devam edecek mi?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, Zahir'i öldürecek mi?

Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısında son noktaya gelinir. Dilber, eline bıçağı alır ve Zahir'in üzerine yürür. Cihan ise bir aşk öpücüğünün peşindedir!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 24. bölümünde Dilber'i büyük bir tehlike bekliyor!

Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye'nin iletişimde olmasından dolayı gergindir. Azem başına gelen felaketlerin arasında kızına yardım edebilmenin yollarını arıyordur.

Cihan içinse bir yol ayrımı gelmiştir. Ya karanlık tarafa geçecek ya da karanlık tarafın pisliğini ortaya çıkarmak için iyilerle iş birliği yapacaktır. Cihan bu ikilemdeyken Zahir yeniden Dilber'in yaşamına girmenin bir yolunu bulmuştur.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ SENEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İnci Taneleri dizisi bu akşam 44. bölümde sezon finali yapacak. Dizinin eneye devam edip etmeyeceği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.