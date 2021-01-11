İnceleme süreci devam eden Çin aşısında kritik hafta! Aşı olan 10 bin kişiden sadece 34'ü virüse yakalandı

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin umudu olan Çin'den gelen 3 milyon dozluk aşının inceleme süreci bu hafta tamamlanacak. Eğer aşı güvenirlilik testlerini geçerse, yeni haftada öncelik sıralamasına göre aşılama başlayacak. Ön rapora göre şu ana kadar aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü virüse yakalandı.

Türkiye'de sağlık çalışanlarıyla başlayacak aşı uygulaması için son hazırlıklar yapılıyor. Bir yandan da aşının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarında sona gelindi. Gönüllüler antikor testine çağrılmaya başlandı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, sona gelinen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Akhan, aşılamanın bir an önce başlayıp yapılmasının önemini vurgulayarak, "Çok az kaldı. 10 bini geçtik zaten 13 bine ulaşmamız bekleniyordu. 40'ı bulursak bitmiş olarak. Veriler sonuçta iyi toplandı" dedi.

AŞILANAN 10 BİN KİŞİDEN 34 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Türkiye'de faz 3 kapsamında aşılanan 10 bin kişiden sadece 34'ü koronavirüse yakalandı. Brezilya'daki faz 3 çalışmalarında ise etkinlik yüzde 78 olarak açıklandı. En önemli veri ise aşılanan kişilerin virüse yakalansalar bile hastalığı hafif geçirmeleri.

VİÜRSE YAKALANSA BİLE HAFİF GEÇİRİYOR

Akhan, Brezilya'daki, Çin'den giden aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi paylaştı: "12 bin 400 kişiyi tamamlamışlar ve onlarda 170 kişide koronavirüs enfeksiyonu gelişmiş. Bu oran bize yüzde 78 olarak yansıdı. Virüse yakalananların hiçbiri ağır ya da orta ağır dediğimiz şekilde geçirmemiş. Aşıdan yarar görmüşler"

Öte yandan aşının 60 yaş üzerindekilere de güvenle uygulanabileceği ifade ediliyor. Çin'in Sinovac aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarıyla, Şili, Tayvan ve Singapur sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.