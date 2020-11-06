IMF nedir? IMF nerede, ne zaman kuruldu? IMF kuruluş amacı nedir?

Uluslararası Para Fonu (IMF) hakkında vatandaşlarımızın merakı sürüyor. Genellikle borç kelimesiyle yan yana kullanılan IMF nedir? IMF'in açılımı nedir? IMF neden kurulmuştur? IMF'in amaçları nelerdir? Türkiye'nin IMF'e borcu var mı?

Sıklıkla merak edilen kurumlar arasında yer alan IMF nerede ve ne zaman kuruldu?Küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak amacıyla kurulan ve bunlara finansal destek sağlayan IMF hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Peki IMF nedir? IMF'in açılımı nedir? IMF neden kurulmuştur? IMF'in amaçları nelerdir? Türkiye'nin IMF'e borcu var mı? İşte detaylar haberimizde...

IMF NEDİR?

IMF küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur.

1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods'ta kurulan ve 1947'de fiilen çalışmaya başlayan milletlerarası ekonomik meselelerle uğraşan bir teşkilattır. IMF "küresel para iş birliği, finansal istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik, ve dünya çapında yoksulluğu azaltmayı teşvik etmek için çalışan, 189 ülkenin üye olduğu organizasyondur.

IMF NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

IMF'nin açılımı Uluslararası Para Fonu'dur. Kuruluşu, 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyalentindeki Bretton Woods kasabasında düzenlenen konferansta gerçekleşmiştir.

Konferansın toplanma amacı o dönem öncesinde yaşanan ekonomik krizin üstesinden gelmekti. Konferansın toplandığı dönemde 1929 Ekonomik Krizi'nin etkileri halen hissediliyordu. Krizin ardından ülkeler korumacı bir ekonomi politikası izlemişti. Konferansın en büyük amaçlarından biri de sanayileşmiş ülkelerin çıkarlarını zedeleyen korumacı politikaların terk edilmesini sağlamaktı.

Konferans sonucunda imzalanan Bretton Woods Anlaşması ile iki ekonomik örgüt kurulmuştur. Bunlardan biri IMF, diğeri ise Dünya Bankası'dır. Bu iki örgüt "Bretton Woods İkizleri" olarak da adlandırılmaktadır. Bu arada toplantılara katılanlardan biri de ünlü iktisatçı John Maynard Keynes'ti.

Bretton Woods Anlaşması'yla kuruluşu gerçekleşen IMF, 27 Aralık 1945 tarihinde tam anlamıyla faaliyetlerine başladı. İlk mali yardımını da İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın işgaline uğrayarak büyük zarar gören Fransa'ya yaptı. Fransa'ya toplam 25 milyon dolar kredi sağladı.

IMF AMAÇLARI NEDİR?

Milletlerarası ticaretin dengeli şekilde gelişmesini üye devletlerin tam istihdama ve yüksek büyüme hızına ulaşmasına imkân hazırlamak;

Ödemeler dengesi güçlüklerinin çözümünde yardımcı olmak;Kambiyo istikrarını kurmak ve tek taraflı değer düşürmelerine mani olmak;

Çok taraflı dış ödemeler sisteminin kurulmasını sağlamak. Bu gayeleri sağlamak için fona üye ülkelerin girmiş olduğu bazı taahhütler de şunlardır:

Dış turizm de dahil olmak üzere dış ticaret muamelelerinde döviz kontrol ve tahditlerini önlemek;

Milli para biriminin altın veya dolar olarak paritesini tespit ve fona tescil ettirmek;

Fona tescil edilen pariteyi değiştirmemek ve ancak tediye bilançolarındaki bünyevi değişikliklerde, çok zaruri hallerde değer düşürmeye gitmek (% 10'a kadarki develüasyonlar da muhtar kılınmış, aşan miktarlardaki değer düşürmeler için izin alma keyfiyeti getirilmiştir.);

Üye ülkelerin altın mukabilinde döviz alıp satabilmeleri, müstahsil ülkelerin altın satmaları serbest bırakılmıştır.

TÜRKİYE NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Kuruluşunda 29 ülke yer aldı. Türkiye ise 11 Mart 1947 tarihinde katıldı.

IMF NASIL BORÇ VERİR?

IMF, fondan yararlanmak isteyen ülkelerden kredilerin fonun amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmasını şart koşar. Bu doğrultuda fondan yaralanacak ülke, IMF İcra Direktörleri Kurulu'na izleyeceği ekonomi politikalarını ve önlemlerini içeren bir niyet mektubu sunar. Niyet mektubunun kabul edilmesi üzerine kredi sağlanır.

IMF BAŞKANI KİMDİR?

2011 yılında İMF'nin 11. Başkanı Christine Lagarde olmuştur. 2016 yılında tekrardan seçilen Lagarde, 2019 yılı itibarıyla görevini sürdürmektedir.