İmamoğlu'nu eleştiren tiyatrocuya, pişmanlık videosu şartıyla 'uzlaşma' önerisi

17.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:54

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu Recep Terzi hakkında, sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirince açılan soruşturma kapsamında ara bulucu devreye girdi. Uzlaşma için Terzi'den paylaşımlarını silmesi, hazırlanan metni kamera karşısında okuyarak, İmamoğlu hakkında hiçbir paylaşımda bulunmayacağını, 'Bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım' sözlerini söylemesi istendi. Kendisinden istenen uzlaşma şartlarına tepki gösteren Terzi, "Videoyu tabi ki çekmedim. Ben bunu, bu metinle beraber sosyal medya hesaplarımdan paylaştım, 'Bu bir oyundur' dedim" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda görevli Recep Terzi, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine Terzi hakkında, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu ardından ara bulucu devreye girdi. Uzlaşma için Terzi'ye gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

Kaynak: DHA