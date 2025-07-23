Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla yeniden magazin dünyasının ilgi odağı haline gelen İlker Aksum, hem başarılı kariyeri hem de özel yaşamına dair detaylarla merak konusu haline geldi. Gündeme oturan açıklamalarının ardından birçok kişi "İlker Aksum kimdir?", "İlker Aksum kaç yaşında ve nereli?", "İlker Aksum hangi dizilerde oynadı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, İlker Aksum kimdir, kaç yaşında, nereli? İlker Aksum hangi dizilerde oynadı? İşte, deneyimli sanatçının biyografisi, eğitim geçmişi, özel yaşamına dair bilgiler…

İLKER AKSUM KİMDİR?

Son dönemde yeniden gündeme gelen başarılı oyuncu İlker Aksum, Türk tiyatro ve sinemasının deneyimli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem sahne performansları hem de dizi ve sinema projeleriyle dikkat çeken Aksum'un hayatına dair pek çok detay merak ediliyor.

İlker Aksum kimdir

30 Kasım 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelen İlker Aksum, eğitim hayatına Ankara'da başladı. İlkokulu Etimesgut Şeker İlkokulu'nda, liseyi ise Mehmetçik Lisesi'nde tamamladı. Oyunculuğa duyduğu ilgi onu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na taşıdı ve buradan 1993 yılında mezun oldu.

Sanat hayatına 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda adım atan Aksum, sahneye ilk kez Shakespeare'in "Hamlet" oyununda Ophelia rolüyle çıktı. Ancak kadro sınırlamaları nedeniyle 1996 yılında İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı. İstanbul'da kısa bir süre Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde görev aldı.

Kariyerinin televizyonla buluşması, "Sır Dosyası" dizisindeki kısa bir rolle gerçekleşti. Bu proje sayesinde tanıştığı Taylan Biraderler, onun kaderini değiştirdi. Kısa süre sonra, çocukların sevgilisi haline gelen "Çarli" dizisinde Afakan Dayı karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

İlker Aksum kaç yaşında

2006 yılında yer aldığı "Küçük Kıyamet" adlı sinema filmi, Aksum'un beyaz perdedeki ilk ciddi başarısı oldu. Bu performansıyla 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sonrasında bir dönem "Birimiz İkimiz İçin" isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. 1998 yılında çekilen ve onu daha geniş kitlelere tanıtan projelerden biri olan "Yabancı Damat" dizisinde, cana yakın karakteri Ruşen ile seyircinin gönlünde taht kurdu. Bu başarısını, "Kara Yılan" dizisinde canlandırdığı Fransız komutan gibi farklı karakterlerle devam ettirdi.

Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek gibi isimlerle yakın arkadaşlığı bilinen Aksum, 2012 yılında İclal Aydın ile birlikte 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni sunarak farklı bir sahne deneyimi yaşadı.

Kariyeri boyunca "Kötü Yol", "20 Dakika" gibi dizilerde de rol alan sanatçı, 2013 yılında vizyona giren "Mutlu Aile Defteri" adlı filmdeki performansıyla da adından söz ettirdi.

İlker Aksum hangi dizilerde oynadı

İLKER AKSUM HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Mitoloji Mafyası: Yakında (Rıza)

Sonradan Gurme: 2025 (Mehmet Usta)

Karantina: 2025 (Ender Zorlu)

Siyah Kalp: 2024-2025 (Tahsin)

Yeşil Deniz: Milenyum: 2024

Gecenin Nakaratı: 2024

Çocuk Kalbi: 2024 (Erdem)

Teşkilat: 2024 (Kambur)

Sadık Ahmet: 2024 (İsmail Rodoplu)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: 2023-2025 (Selahattin Zerkubi)

Şahsiyet: 2023-2024

Nefes: Yer Eksi İki: 2023 (Gazeteci Ufuk) [4]

Oyun Bitti: 2023

Demir Kadın: Neslican: 2023

Yangın Günleri: Independenta: 2023

Başım Belada: 2023

Müjdemi İsterim: 2022 [5] (Niyazi)

Aşkın Ömrü: 2022 (Anıl)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 2021

Azizler: 2021

Ramo: 2020-2021 (Hasan)

7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)

Diriliş Ertuğrul: 2018 (Dragos)

Mehmetçik Kut'ül Amare: 2018 (Cox)

Hedefim Sensin: 2018 (Yarım Hasan)

Her Şey Seninle Güzel: 2018

Buyur Bi'De Burdan Bak: 2016, 2018

Poyraz Karayel: 2016-2017 (Çınar Sayguner)

Seddülbahir 32 Saat: 2016 (Ramiz)

Yeşil Deniz: 2015-2016

Aşk Olsun: 2015

Kadim Dostum: 2014

Ne Diyosuun: 2014 (Ali Kemal)

Tatar Ramazan: 2013

Mutlu Aile Defteri: 2013 (Kudret Taşyumruk)

20 Dakika: 2013 (Ali Halaskar)

Kötü Yol: 2012 (Reşat)

Bizim Yenge: 2011 (Bahri)

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: 2011 (Ender)

Sen de Gitme: 2011 (Dr. Yahya Turan)

Muhteşem Yüzyıl: 2011 (Kaptan-ı Derya Cafer Ağa)

Canım Ailem: 2008-2010 (Halim)

Vavien: 2009 (Televizyoncu Sabri)

Ejder Kapanı: 2009 (Doktor)

Güz Sancısı: 2008 (İsmet)

Karayılan: 2007-2008 (Yüzbaşı Laroş)

Yabancı Damat: 2004-2007 (Ruşen Demir)

Küçük Kıyamet: 2006 (Ali)

Aşk Olsun: 2003 (Yıldırım)

Beşik Kertmesi 2002 (Enis Büyütücü)

Biz Size Aşık Olduk: 2002 (Sinan)

Baykuşların Saltanatı: 2000

Çarli İş Başında: 2000 (Afakan)

5 Maymun Çetesi: 1999 (Amerikan)

Çarli: 1998 (Afakan)

Olacak O Kadar: 1997 (İlker)

İlker Aksum

İLKER AKSUM HANGİ TİYATROLARDA ROL ALDI?

Macbeth: William Shakespeare - Oyun Atölyesi - 2010

Şarkıcı: Haluk Işık - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1995

Gelin Yarışalım: Osman Özkan - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1995

Danton'un Ölümü: Georg Buchner - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1995

Hamlet: William Shakespeare - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1994