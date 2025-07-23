Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla yeniden magazin dünyasının ilgi odağı haline gelen İlker Aksum, hem başarılı kariyeri hem de özel yaşamına dair detaylarla merak konusu haline geldi. Gündeme oturan açıklamalarının ardından birçok kişi "İlker Aksum kimdir?", "İlker Aksum evli mi, eşi kim?", " İlker Aksum'un çocuğu var mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, İlker Aksum evli mi, eşi kim? İlker Aksum'un çocuğu var mı? İşte, deneyimli sanatçının biyografisi ve özel yaşamına dair bilgiler…

İLKER AKSUM EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu İlker Aksum, ikinci kez dünyaevine girdi. Daha önce 2008–2012 yılları arasında meslektaşı Belgin Erdoğan ile evli olan Aksum, 2023 yılında tiyatrocu ve nefes koçu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirdi. 18–19 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen sade bir törenle evlenen çift, mutluluklarını yakın çevreleriyle paylaştı. Aksum ve Ekmekçioğlu çifti, özel yaşamlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

İlker Aksum evli mi, eşi kim

İLKER AKSUM'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü oyuncu İlker Aksum, ikinci kez nikâh masasına oturduğu eşi Dilay Ekmekçioğlu ile evliliklerini bir kız çocuğuyla taçlandırdı. Sanat dünyasında önemli projelere imza atan Aksum, 2025 yılında baba olmanın sevincini yaşarken, çift dünyaya gelen bebeklerine "Lila" adını verdi.

İlker Aksum'un çocuğu var mı