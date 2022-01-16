İlk EMEA Biletini Papara SuperMassive Blaze Kaptı!

Haven Fracture

Büyük Final!

İlk harita olan Breeze haritasına Papara SuperMassive Blaze ekibi savunma tarafında başlamayı tercih etti. Haritayı seçen taraf olan Fire Flux Esports ekibi haritaya büyük bir üstünlükle başladı. 6-2'lik seri yakalayan Fire Flux Esports, bu üstünlüğünü ilk yarının sonlarına doğru kaybetmeye başladı. Haritanın ilk yarısı 7-5 Fire Flux Esports üstünlüğü ile kapandı. Haritanın ikinci yarısında ise saldırı tarafına geçen Papara SuperMassive Blaze, 6-2'lik seri yakalayaarak üstünlüğü ele geçirdi. Haritanın sonlarına doğru Fire Flux Esports beraberliği sağlasa da Papara SuperMassive Blaze'in sonraki iki turu üst üste kazanmasıyla harita 13-11 sonlandı. Seride durum 1-0'a geldi.

İkinci harita olan Ascent haritasında da ilk haritaya benzer bir senaryo yaşandı. Fire Flux Esports, savunma tarafında başladığı haritanın ilk yarısında rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Haritanın ilk yarısı 8-4 Fire Flux Esports lehine sonuçlandı. Fakat haritanın ikinci yarısında Papara SuperMassive Blaze öyle bir oyun sergiledi ki, Fire Flux Esports ikinci yarıda sadece bir tur kazanabildi. 9-1'lik bir serinin ardından haritayı 13-9 kazananan Papara SuperMassive Blaze, seride durumu 2-0'a getirdi. Ascent haritasının 21. turunda Izzy'nin attığı bela ise büyük bir heyecan yarattı.

İlk iki haritanın aksine üçüncü harita olan Bind haritasına Papara SuperMassive Blaze daha iyi başlayan taraf oldu. Saldırı tarafında başlayan Fire Flux Esports, rakibinin bu baskın oyununa ilk yarının sonlarına doğru karşılık vermeyi başarabildi ve ilk yarı 6-6 beraberlikle tamamlandı. Haritanın ikinci yarısının başından sonuna kadar tamamen üstün taraf Fire Flux Esports, haritayı 13-8 kazandı ve seride durumu 2-1'e getirdi.

Serinin son haritası olan Icebox haritasına Fire Flux Esports savunma tarafında başladı. Papara SuperMassive Blaze, önceki haritaların tam aksine baştan aşağı üstün bir oyun sergileyerek haritayı 13-4 gibi bir skorla farklı kazandı. Serinin galibi 3-1'lik skorla Papara SuperMassive Blaze olurken, Fire Flux Esports ise EMEA Challengers için Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde tekrar mücadele edecek.

Maçın İstatistikleri