İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İlim Yayma Vakfının 50. Olağan Genel Kurulu, Vefa'da yenilenen vakıf genel merkezinde gerçekleştirildi.

İlim Yayma Vakfının 50. Olağan Genel Kurulu, Vefa'da yenilenen vakıf genel merkezinde gerçekleştirildi.

Yücel Çelikbilek Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Nurettin Alan'ın oylamaya sunması sonucu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kahraman, Berat gecesinin mübarek olmasını diledi.

İlim Yayma Vakfının temeli olan İlim Yayma Cemiyetinin 1951'de 68 kişinin öncülüğünde zorluklar altında, İlim Yayma Vakfının ise 1971'de 12 Mart Muhtırası'nın verdiği baskı havasında kurulduğunu, cemiyetin mal varlığını vakfa devrettiğini kaydeden Kahraman, İlim Yayma Cemiyetinin "sivil toplum kuruluşlarının anası" olduğunu söyledi.

Kahraman, imam hatip okullarının kurulma sürecinde yaşanılan zorlukları ve verilen mücadeleyi anlattı.

"Türkiye'nin gelişmesinde hayati rol oynayan sivil toplum hareketidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da İlim Yayma Cemiyeti ile İlim Yayma Vakfının Türkiye'nin gelişmesinde hayati rol oynayan büyük ve en başarılı sivil toplum hareketlerinden olduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyetinin kurucularını rahmetli babası dolayısıyla henüz çocuk yaşlardayken tanıdığını aktaran Kurtulmuş, dönemin darbe yöneticilerinin cemiyetin mallarına el koymaması için İlim Yayma Vakfının nasıl teşekkül ettiğine yakından şahitlik ettiğini belirtti.

Vakfın, Türkiye'deki hayır faaliyetlerinde öncü olan örnek bir sivil toplum kuruluşu olarak bugünlere geldiğini ifade eden Kurtulmuş, bu başarının arkasında içine riya karıştırılmamış olan samimi niyet ve gayretlerin olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, vakfa bağlı olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Üniversite ve doçentlik zamanlarında İlim Yayma Vakfının binasında çok vakit geçirdiğini, ders aldığını ve arkadaşlarıyla seminerler yaptığını kaydeden Kurtulmuş, o dönemlerde buradan yetişenlerin önemli bir kısmının Türkiye'nin farklı yerlerinde görev başında olduğunu bildirdi.

Vakfın geldiği noktayı daha da ileriye götürmek için yöneticilerinin canla başla çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Pandemi öncesi dönemde Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmış olan İlim Yayma Vakfı Ödül Töreni, vakfın geldiği seviyeyi göstermesi bakımından çok önemli bir işarettir. Şimdi çıta daha da yukarıya çıkmıştır. Bundan sonra görev yapacak arkadaşlarımızı çok daha zor bir dönem bekliyor. Çünkü artık kendi geçmişleriyle yarışmak durumundadırlar. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, vakıf çalışmalarının en önemli etkilerinden birisinin de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğru bir istikamette ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, "Allah bize güç, kuvvet, zaman ve mühlet versin. Doğru istikamette, yeniden güçlü ve büyük Türkiye idealleri etrafında yürürken en büyük gücümüzün de imanlı, inançlı, sağlam yetişmiş gençler olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Unutmadığımız için de bu çabalara en büyük önemi veriyor ve desteği sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Stratejik planımızda uluslararasılaşma teması ön plana çıktı"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da vakıf bünyesinde geçen yıl yaptıkları faaliyetleri daha ileriye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vakfın yenilenen binasıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdoğan, üniversite için derslik binası yapacaklarını ve burayı tamamladıktan sonra da Fetva Yokuşu'ndaki yurt inşaatına odaklanacaklarını, sonrasında ise lisans yurdu binasını yeniden yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Erdoğan, lisans yurdu binasının bulunduğu yerde ilk imam hatip okulunun başladığı konağın olduğunu, bu konağı da yeniden inşa edip bir "imam hatip müzesi" ya da "İlim Yayma Müzesi" yapmayı planladıklarını bildirdi.

Yaptıkları yeni stratejik planı bu sene itibarıyla uygulamaya başlayacaklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vakfımızın stratejik planında bu yıl uluslararasılaşma teması ön plana çıktı. Vakıf senedinde çok net bir ifade var, 'Türkiye'de ve dünyada ilmin yayılması.' Burayı kuranların ilimden anladığı, İmam Gazali'nin 'faydalı ilim-faydasız ilim' diye ayrımını yaptığının faydalı tarafında ilim neyse o ilim. Onlara hizmet ederken uluslararasılaşma da vakıf senedimiz gereği ihmal etmememiz gereken bir şey. Uluslararasılaşmanın üç yönü var. Biri akademik yönden uluslararasılaşma. Yani yaptığımız bütün akademik burs destek çalışmaları ve yetiştirdiğimiz akademisyenlerin vizyonlarının uluslararası boyuta taşınabilmesi için destekçileri olmamız gerekiyor. Bir tarafı itibar yönü. Vakfımızın uluslararası itibarı olması lazım ki uluslararası çalışma alanlarımız daha güçlü olsun. Bu anlamda üniversitemizin uluslararası irtibatlarının güçlü olması bizim için değerli. Üçüncü yönü de kaynak büyüklüğü. Yani uluslararası düzeyde iş yapacak kaynağınızın olması lazım."

Bu yıl itibarıyla lise düzeyinde bazı çalışmalara başlamaya karar verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Özellikle de komşu liselerden başlamaya karar verdik. Gördük ki üniversiteye gelen çocuk artık kararını vermiş, gideceği yol belli. Lisede daha başarılı çocukları akademik kariyerlere, ilme teşvik etmek istiyoruz." dedi.

Fatih ve Şişli ilçelerindeki proje okullarında bütün yetim öğrencilere mülakatsız ve başvurusuz burs vermeye başladıklarını dile getiren Erdoğan, böylece liselerle irtibat kuracaklarını ve İlim Yayma Vakfını tanıtacaklarını söyledi.

Bilal Erdoğan, gençleri bilime özendirmek amacıyla 2019 Aralık'ta düzenlediklerini İlim Yayma Ödülleri'nin ikincisini de bu yıl aralıkta gerçekleştirmeyi planladıklarını, bu tür çalışmaların vakfın profilini ve itibarını yükseltmek için önemli olduğunu kaydetti.

Salgın sürecinde İstanbul'daki bazı ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği verdiklerini ifade eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sınavlara hazırlık için online ortamda hazırladıkları soru bankalarını bastırarak 35 ilde, internet ve bilgisayara ulaşamayan, lise ve üniversite son sınıfta okuyan 20 bin öğrenciye dağıttıklarını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldiğinde İlim Yayma Vakfının yurdunda kaldığını ve şimdi vakfın kurucular kurulu üyesi olduğu söyledi.

Yerlikaya, İlim Yayma Vakfının gönül coğrafyasına hizmet edebilecek gençleri yetiştirerek, kuruluş gayesinin izinden gittiğini belirtti.

Programda, İlim Yayma Vakfınca eski mütevelli heyeti başkanı Yücel Çelikbilek adına Beykoz'da dikilen fidanların sertifikası Bilal Erdoğan tarafından çocuklarına takdim edildi. Toplantıda, bir yıllık faaliyet raporu, gelir gider tabloları, murakabe heyeti raporu ile 2021 yılı tahmini bütçesi, genel kurul üyelerinin onayına sunularak, kabul edildi.

Yapılan oylamada, görev süresi dolan Bilal Erdoğan, Ömer Çınar, İdris Turan İlter, Bekir Sakıb Şahinoğlu ve Mehmet Fatih Kahraman'ın mütevelli heyet üyelikleri oy birliğiyle onaylandı.

Görev süresi biten murakabe heyetini yerine Nureddin Keleşoğlu, Mehmet Mustafa Açıkalın ve Halit Serhan Ercivelek seçildi.

Genel kurula, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, iş insanları Abdurrahim Albayrak, Vahap Küçük, Ali Ülker, Fuat Tosyalı ve Nail Olpak ile bazı kurucu üyeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu