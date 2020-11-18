İlhan Berk kimdir? İlhan Berk şiirleri ve eserleri nelerdir? İlhan Berk'in tüm şiirleri, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

İlhan Berk, İkinci Yeni edebi akımına mensup Türk şairimizdir. İlhan Berk doğum gününde saygıyla ve rahmetle anılmaktadır. Peki İlhan Berk kimdir, şiirleri nelerdir, eserleri nelerdir? İlhan Berk'in hayatı ve biyografisi nedir? Hakkındaki tüm bilgiler

İlhan Berk'in doğum günü 18 Kasım'dır. Vatandaşlar tarafından usta şairimizin şiirleri ve eserleri merak ediliyor. Birbirinden güzel şiirlere sahip olan İlhan Berk'in en meşhur şiirlerini yazımızdan okuyabilirsiniz. İlhan Berk kimdir, nerelidir, hangi edebi akımdandır, şiirleri kaçlık hece ölçüsüyle yazıyor?

İLHAN BERK KİMDİR?

İlhan Berk (18 Kasım 1918 - 28 Ağustos 2008), Türk şair.

İlhan Berk doğum tarihi : 18 Kasım 1918

İlhan Berk vefat tarihi : 28 Ağustos 2008

İlhan Berk mesleği ne : Şair

İlhan Berk nereli : Manisa doğumlu

Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulundan mezun oldu, Espiye'de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girdi. Enstitünün Fransızca bölümünden 1944'te mezun olan Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir'de ortaokul ve liselerde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren 13 yıl boyunca Ankara'da T.C. Ziraat Bankası'nın Yayın Bürosu'nda çevirmenlik yaptı.

Bu süre içinde modern dünya şiirinin iki büyük şairi sayılan Arthur Rimbaud ve Ezra Pound'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten sonra kendini tümüyle yazmaya verdi ve bir anlatı kitabı dışında, yalnız şiir ve şiire ilişkin eserler ürettı. Kül adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü ve İstanbul Kitabı ile de 1980 yılında ilk Behçet Necatigil Şiir Ödülünü kazandı. 1983'te Deniz Eskisi adlı kitabıyla, Yeditepe Şiir Armağanı'nın 1988'de de Güzel Irmak adlı kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü aldı.

28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum'da 89 yaşında vefat etmiş, cenazesi yine burada defnedilmiştir.

İLHAN BERK EDEBİ HAYATI

İlhan Berk, ilk şiirlerini Manisa Halkevi'nin dergisi Uyanış'ta yayımlamıştır. (1935) Berk, 17 yaşındayken Güneşi Yakanların Selâmı adıyla kitaplaştırdığı bu şiirlerinde "hece vezni" kullanmakta ve o dönemin şiir anlayışına özgü bir karamsarlık taşımaktaydı. "Sonsuzluk", "kızıl", "hulya", "ateş" en sevdiği sözcükler olarak görülmektedir. Sembolist şiirden esinlenilmiş izlenimi veren imgeler kullanmayı sevmektedir: "Bir karanlık gecenin masmavi seherinde/ Kızıl başörtünle gül yüzlü bahçede görün".

Dil anlayışı da henüz döneminden kopamamıştır ki, bunu da genç bir şair için doğal karşılamak gerekir: "Kıpkızıl hulyalı bir renge yükselmeden gün/ Bir devrin neşesini taşımakta yüzün". Berk'in ilk kitabına adını veren şiirinin son kıtası da şöyledir: "Neler, neler beklenmez nihayetsiz bir yerden/ Güneşi içelim mor şafaklar gecesinden/ Selâm! Sonsuzluklara, hasret gönüllerden/ Selâm, güneşe, göğü yakanlar bahçesinden!".

İlhan Berk, daha sonra 1940'lara doğru Yeni Edebiyat anlayışı içinde yer almış, Servet-i Fünun (Uyanış), Ses, Yığın, Yeryüzü, Kaynak gibi dergilerde yazmıştır. Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biri olan İlhan Berk, durmadan yatak değiştirerek, ama bazı sorunsallara hep bağlı kalarak şiirini günümüze kadar eskitmeden getirmeyi başarmıştır.

"Yazmak mutsuzluktur, mutlu insan yazmaz.

bu yeryüzünü olduğu gibi görmeme engel olan

ve bana bu yeryüzünü cehennem eden

bu yazmak eyleminden kurtulduğum,

mutlu olduğum bir tek şey var: resim yapmak."

İLHAN BERK'İN TÜM ŞİİRLERİ

"BEN UYANDIM BİR AŞK DEMEKTİ BU DÜNYADA" ŞİİRİ

Ben uyandım bir aşk demekti bu dünyada

-Sesin, bir gülü bırakmak gibi birşeydi.

Karaydım, kağıt gibiydim yaşamalarda

Adım görseniz her gün o denizlerdeydi

Bin yıl bir M sesiydim aşağı Mısır'da.

Ben vurdum sevilere belli değil miydi

Bin yıl seni açtım işte yalnızlığımda.

Ne zaman aydınlığında adım geçti miydi

Bir aşk demekti bu dünyada.

Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da

Seninle yepyeni bir göktü gidilirdi

Baktım mı, büyürdü bir zambaktı anımda

Şimdi bir gölgedir uzar ovalarımda...

...

"ÜÇ KEZ SENİ SEVİYORUM DİYE UYANDIM" ŞİİRİ

Üç kez seni seviyorum diye uyandım

Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim

Bir bulut almış başını gidiyordu görüyordum

Sabahın bir yerinden düşmüş gibiydi

...

"BALAD" ŞİİRİ

Ben böyle bir deniz görmedim ne kadar seni düşündüm

Gittim ne kadar bilmezsiniz ne türlü karanlık

Baktım ki biri yok o kentlerin, hiç olmamışlar gördüm

S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu

E sesinde yüzlerce trenler yürüdü Galile'de

Sizi bilmem ben galiba olmadım o dünyalarda

Salt bir it karalık akşam üstü denizlere doğru

Durmuş nasıl bu gökle bu yalnızlıkl...

...

"HİKAYE" ŞİİRİ

Her şey bir gece içinde oldu

Sabahleyin her şey tamamdı.

Bu gördüğünüz gökyüzü

İlk defa gelip yerini aldı

Gökyüzünün gelmesiyleydi

Dünyada büyük bir değişiklik oldu

Mesela, ovalar daha o gün

Yalnızlıklarını unutuverdiler

Bu şimdi elsiz ayaksız gibi duran gece

O zaman ağaca yürüyen bir su gibi geliyordu

Gökyüzünün hemen ar...

...

"1919" ŞİİRİ

Ben dünyaya bir idare lambası altında geldim

Yeryüzü Birinci Dünya Harbi'ni yaşıyordu

Başımın üstünde mendil boyunda bulutlar vardı

Yunan Harbi'nde yanan şehirlerimizi bir dağdan seyrettim

O çadır çadır insanlar...

...

"ÇOK UZUN BİR GÜNDÜ AŞKA DÖNÜYORDUM" ŞİİRİ

Çok uzun bir gündü aşka dönüyordum

Çok uzun, yavrum, çok uzun seni sevmekten

İşte diyordum ilk öpüş işte masmavi yarığın

İşte yedisi sabahın ve ıslak ağzının...

...

"GÜL I" ŞİİRİ

İzmir! e götürüyorum bir gülü

Sarı bir gülü...

...

"GÜL II" ŞİİRİ

-Bu cadde nereye çıkıyor?

Bir güle bakıp böyle diyorum...

...

"BEYAZ" ŞİİRİ

Milas'ta bir Turan Erol beyazı

Bir çocuğun yüzünde...

...

"GÜNEŞİ YAKANLARIN SELAMI" ŞİİRİ

Bir zevk duyulmaz oldu, buranın rüzgârlarından

Hayat soldu bir günün enginlerinde yine.

Selâm! Sonsuzların yorgun gönüllerine

Selâm: Güneşi içeren çocukların diyarından!...

Bir ateş yakalım ki geçmesin hatta

...

ŞİİRLERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İLHAN BERK'İN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

Kül, 1979 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü

İstanbul, 1980 Behçet Necatigil Şiir Ödülü

Deniz Eskisi, 1983 Yeditepe Şiir Armağanı

Güzel Irmak, 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü

İLHAN BERK ESERLERİ, YAPITLARI, ŞİİRLERİ

Şiirleri:

Güneşi Yakanların Selamı (1935)

İstanbul (1947)

Günaydın Yeryüzü (1952)

Türkiye Şarkısı (1953)

Köroğlu (1955)

Galile Denizi (1958)

Çivi Yazısı (1960)

Otağ (1961)

Mısırkalyoniğne (1962)

Âşıkane (1968)

Taşbaskısı (1975)

Şenlikname (1972)

Atlas (1976)

Kül (1978)

İstanbul Kitabı (1980)

Kitaplar Kitabı (1981) (Seçilmiş Şiirler)

Deniz Eskisi (1982) (Şiirin Gizli Tarihi'ni de içerir.)

Delta ve Çocuk (1984)

Galata (1985)

Güzel Irmak (1988)

Pera (1990)

Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum (1993)

Avluya Düşen Gölge (1996)

Şeyler Kitabı Ev (1997)

Çok Yaşasın Sayılar (1999)

Eşik, 1947 - 1975 Toplu Şiirler I (1999, Yapı Kredi Yayınları)

Aşk Tahtı, 1976 - 1982 Toplu Şiirler II (1999, Yapı Kredi Yayınları)

Akşama Doğru, 1984 - 2005 Toplu Şiirler III (1999, Yapı Kredi Yayınları)

Tümceler Geliyorum (2008)

Otobiyografik Anlatı:

Uzun Bir Adam (1982)

Söyleşi:

Kanatlı At (1994)

Deneme/Günlük:

Inferno (1994)

Logos (1996)

Çeviri:

Arthur Rimbaud'dan Seçme Şiirler (1962)

Dünya Edebiyatından Aşk Şiirleri (1968)

Dünya Şiiri ve Ezra Pound: Seçme Kantolar (1969)

Asılı Eros (1996)

Antoloji:

Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi (1960)

Aşk Elçisi (1965-antoloji)

Diğer:

Şifalı Otlar Kitabı (1982)

El Yazılarına Vuruyor Güneş (günlük) (1983)

E. Pound : Seçme Kantolar (1983)

Şairin Toprağı (1992)

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