İletişim Başkanı Altun: Artık eski Türkiye'nin bürokrasisi yok

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı. Altun, "Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. Burada birçok kurumun başkanı, genel müdürün ve üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı. Fahrettin Altun, 'Geleceğin burada, devletin senin yanında' sloganıyla düzenlenen organizasyonda kamu kurumlarının stantlarını gezip, bilgi aldı. Altun, Halk Bank standını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme merkezli yeni programa vurgu yaptığını, bu noktada kamu bankalarına çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

İletişim Başkanlığı tarafından gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık'ta ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte; aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın bulunduğu 13 bakanlık ile Savunma Sanayi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler yer alıyor.