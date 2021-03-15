İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında?

21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı nereli, mesleği nedir? Kitapları nelerdir? İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi nedir?

21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. En son 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır' adlı kitabı ile gençlere verdiği tavsiyelerle gündemde olan ve sevilen sayılan Türk tarihçi, akademisyen, yazar olan İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı nereli, mesleği nedir? Kitapları nelerdir? İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.

İlber Ortaylı (d. 21 Mayıs 1947, Bregenz, Vorarlberg), Türk tarihçi, akademisyen, yazar. Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesidir. Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyesidir.

Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 yılında 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Sonra taşındıkları Ankara'da etlik ilkokulunda okudu. Almanca öğrenmesi için kaydettirildiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okuduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti. Atatürk Lisesi'nden 1965 yılında mezun oldu. Annesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev alan İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu. 1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova'da misafir profesör olarak ders verdi, Roma, Sofya, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiye ilgili makaleler yayınladı. 1989'da Türkiye'ye dönerek profesör oldu.

1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim dalı başkanı olmuştur.. İki yıl sonra da Bilkent Üniversitesi'ne konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Galatasaray Üniversitesi Senato üyesidir. Ayrıca İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti üyesidir.

2004 yılında TRT 2'de başlayıp TRT Türk'te hafta sonları yayınlanan "İlber Ortaylı ile" adlı belgeseli sundu.

2009 Yılında NTV'de "İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri" adlı bir program yaptı. 2011 yılında Bloomberg HT kanalında da "İlber Ortaylı ile Zaman Kaybolmaz" adlı bir program yaptı.

Topkapı Sarayı Müzesi'nin 2005-2012 yılları arasında başkanlığını yaptı. 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu. Halen Milli Saraylar Bilim Kurulu Başkanı'dır.

İlber Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi Başkan yardımcısı ve Avrupa İran Tetkikleri Cemiyeti üyesidir.

İlber Ortaylı; Türkçe; ileri seviyede Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rusça; orta seviyede Kırım Tatarca, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arapça, Farsça, Latince, İbranice, Antik Yunanca ve Yunanca bilmektedir.

5 Kasım 2012 - 11 Mart 2013 tarihleri arasında gazeteci-yazar Mehmet Barlas ile beraber "Her Zaman" isimli bir tarih programı yaptı.

1981 yılında Mersin eski Senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile evlendi ve bu evlilikten Tuna adında bir kızı oldu. Daha sonra 1999 yılında eşinden boşandı.

Ortaylı, bilgisayar ve İnternet kullanmayı sevmemektedir. Herhangi bir sosyal medya sitesinde adına açılmış hesapların hiçbiri kendisinin değildir.[13] İlber Ortaylı'nın ayrıca çocukluğundan beri büyük bir tutku ve özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan büyük bir koleksiyonu vardır.

ÖDÜLLERİ

2001 - Aydın Doğan Ödülü'ne layık görüldü.

2006 - "Avrupa ile Akdeniz arasında Lazio" ödülü

2007 - Puşkin Ödülü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından

ESERLERİ

Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler (1974)

Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte, 1978)

Türkiye İdare Tarihi (1979)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu (1980)

Gelenekten Geleceğe (1982)

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983)

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği (1985)

İstanbul'dan Sayfalar (1986)İngilizce: Studies on Ottoman Transformation (1994)

Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı(1994)

Türkiye İdare Tarihine Giriş (1996)

Osmanlı Aile Yapısı (2000)

Tarihin Sınırlarına Yolculuk (2001)

Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim (2001)

Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol ile birlikte, 2002)

Osmanlı Barışı (2004)

Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları (2005)

Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1 (2006)

Kırk Ambar Sohbetleri (2006)

Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-2 (2006)

Eski Dünya Seyahatnamesi (2007)

Avrupa ve Biz (2007)

Batılılaşma Yolunda (2007)

Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-3 (2007)

Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı (2007)

Osmanlı Sarayında Hayat (2008)

Tarihimiz ve Biz (2008)

Tarihin İzinde (2008)

Tarihin Işığında (2009)

Türkiye'nin Yakın Tarihi (2010)

Defterimden Portreler (2011)

Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol ile birlikte) (2011)

Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları (2012)

Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları (2012)

İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları (2013)

İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları (2014)

Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları (2014)

Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları (2015)

Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları (Nisan 2016)

İttihat ve Terakki (2016)

Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı (2016)

Osmanlı'ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması (2016)

İstanbul'dan Sayfalar (2016)

Türklerin Altın Çağı (2017)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk (2018) [21]

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? (2019)