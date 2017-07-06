İlbank Genel Kurulu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne bazı inşaat sektörü temsilcilerinden gelen eleştirilere ilişkin, "Bu konuda da doğrusu biz kararlıyız. İtirazları değerlendiriyoruz, iddialar içerisinde haklı oldukları yer varsa kimseye zulüm edecek halimiz yok. Yeni baştan bir daha alırız. Ama şuan öyle olduğunu gördüğümüz bir şey yok." dedi.



Özhaseki, bankanın sosyal tesislerinde düzenlenen İLBANK Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İller Bankasının ülkenin yeniden planlanması, inşa ve ihya edilmesinde çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.



İLBANK'ın özel idareleri içine alıp görev alanını genişlettiğine değinen Özhaseki, "Türkiye çapında şu anda yürüyen 4 binden fazla projeyi eski parayla 15 katrilyon gibi bir meblağ ile finanse etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Belediyelerden müthiş bir borçlanma talebi geldiğine dikkati çeken Özhaseki, "Hayret ediyorum Anadolu'daki ortalama 1 milyon nüfuslu bir belediye başkanı niye bize 700-800 milyar lira gibi bir krediyle müracaat eder? Eski parayla 1 katrilyon gibi bir para ister bizden? Ne kadar projesi varsa 80 taneyi sıralayıp, hepsini birden yapacak şekilde 'bana para verin' der, doğrusu merak ediyorum. Bu kadar hoyratça borçlanmanın da herhalde olmaması lazım." diye konuştu.



"Parayı dikkatli kullandırma" sorumlulukları olduğunu vurgulayan Özhaseki, su, yol, kaldırım gibi önceliği olan işler varsa bunlara kredi kullandırılmasını ancak belediye sarayı, kültür merkezi ve sosyal tesislerin yapımının ikinci öncelikte kalması gerektiğini dile getirdi.



"Bu kadar da insafsızlık olmaz"



Bakanlık olarak yürüttükleri diğer faaliyetlere ilişkin de bilgiler veren Özhaseki, çevrenin önemli olduğunun altını çizdi.



Yapılan her girişimde mutlaka dava açılacak bir konunun ortaya çıktığına dikkati çeken Özhaseki, "Ya bir taraftan içerideki kaynakları kullanacaksınız enerjinizi üretecekseniz, dışa bağımlılıktan kurtulacaksınız, bunu tercih edeceksiniz veyahutta hiç çevreyi tahrip etmeden yapacağınız bir şey var, dışarıya bağımlı kalacaksınız. Parayı vereceksiniz, onlar da canı istediği zaman verecekler enerjiyi. Önemli, stratejik günlerde de enerjinizi kesecekler sizi orada tek başınıza, çırılçıplak bırakacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Enerjinin su, kömür, güneş, rüzgar ve nükleer santrallerden elde edilebileceğini anımsatan Özhaseki, bu konulardaki girişimlerde "çevre mahvoluyor" diye davaların açıldığını hatırlattı.



Bu konuda, çevreyi tahrip ettirmeden yatırımların önünü açacaklarını ifade eden Özhaseki, bunun ülkenin gelişmesine de katkı sağlayacaklarını belirtti.



"İtirazları değerlendiriyoruz"



Çevre dışında bakanlığın ikinci önemli konusu olan şehirleşme ile ilgili çalışmalara da değinen Özhaseki, çıkarılacak olan yeni imar yönetmeliğini söyledi.



Yönetmeliğe ilk tepkinin müteahhitler grubundan geldiğini aktaran Özhaseki, müteahhitlerin rahat hareket etmek istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı.



Bakan Özhaseki, imarda kullanım dışı ve emsalden sayılmayan alanları esnetip, yüz metrelik yeri 270 metrekareye kadar çıkaran projeler gördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Biraz da insaf lazım, bunun disipline edilmesi, bu haksızlığın giderilmesi lazım. 'Herkesin canı istediği kadar yapsın' demesine göz yumamayız. ve bu konuda da doğrusu biz kararlıyız. İtirazları değerlendiriyoruz. İddialar içerisinde haklı oldukları yer varsa kimseye zulüm edecek halimiz yok. Yeni baştan bir daha alırız. Ama şuan öyle olduğunu gördüğümüz bir şey yok."



Müteahhitler tarafından dün gazetelere imar yönetmeliğine ilişkin ilan verildiğini anımsatan Mehmet Özhaseki, "Eskiden üç daireye bir otopark yeri bırakıldığında kanunen iş bitiyordu, zorunluluk ortadan kalkıyordu. Şimdi öyle olmayacak, artacak. Arttığı gibi zorunlu alanlar ayrıca yeni çıkaracağımız otopark yönetmeliğinde de bahçenin neredeyse tamamını kullanabilecekler veyahutta iki komşu binanın ortak şekilde bahçelerini kullanabilecekleri de haklar geliyor. Tam 6 misline çıkıyor neredeyse bizim hazırladıklarımız. Biz de bu konuda ısrar edeceğiz." dedi.



Güneydoğu'daki inşa ve ihya çalışmaları



Terörle mücadelenin sürdürüldüğünü anımsatan Özhaseki, Güneydoğu'da terör nedeniyle yıkılan yerlerin yeniden inşasına ilişkin çalışmaları anlattı.



İller Bankasının da bölgede üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ifade eden Özhaseki, "25 bine yakın ev yapılıyor orada mesela, bütün bölge ayağa kaldırılıyor. Yüzde 80-90 vatandaşlarla da anlaşmış gibiyiz neredeyse. Onların da gönlünü ediyoruz." diye konuştu.



Kentsel Dönüşüm



Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, bakanlık olarak iddialı oldukları bir diğer konunun da "kentsel dönüşüm" olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin yüzde 71'nin deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı.



Yıpranmış şehirlerin ve kötü yapıların olduğunu ve bunların yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşte bunun için gelecek yıldan itibaren eğer bunun yasal altyapısını tam hazırlayabilirsek ki ihtimalli söylüyorum bunu. Bakanlar Kurulu'nda sunumunu yaptım, orada da makul gördüler. İller Bankası'nın kaynaklarını, bir taraftan 2023'e kadar bütün su, kanal vesaire arıtma tesisi işlerinde kullanacağız ama bir taraftan da kentsel dönüşüme doğru yönlendireceğiz. Kimse bizden belediye sarayı için de para istemesin. Kim gelir de derse ki 'Bakın şurada bir mahalle var, bu mahalleyi ben dönüştürmek istiyorum. Ama burayı yıktığımda yeniden yaparken paraya ihtiyacım var. Vatandaşlar da ufak tefek katkıda bulunacaklar. Benim de biraz krediye ihtiyacım var.' Sıfır faizli gibi hesaplıyoruz. Belediyelerimize 2 yıl ödemesiz geriye doğru 5 yıl geriye doğru ödemeli kredi temin edip ve bu projeleri takip edip kentsel dönüşümü bütün Türkiye'de hızla yapmak istiyoruz."



"1999'a kadar yapılan binaların hepsi risk taşıyor"



Türkiye'de, 1999'a kadar yapılan binaların hepsinin risk taşıdığına dikkati çeken Özhaseki, şunları söyledi:



"1999'dan sonraki yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar biraz daha sağlam gözüküyor. Öncesindeki binaların yenilenmeye ihtiyacı var. İller Bankasının bu konuda çalışmaları, gayretleri var. Bu gayretler içerisinde gerek banka kaynaklarını kullanmak gerekse Kalkınma Bankasından, gerekse Dünya Bankasından, Avrupa Kalkınma Bankasından alabileceği kredileri de kullandırma hususunda onları da bu kentsel dönüşümde kullanmak gibi bir niyetimiz var."



Belediye başkanlarına, bölgesindeki milletvekillerini arayarak, "bankanın hibelerinden istifade etmeye kalkmaması" uyarısında bulunan Özhaseki, o hibelerin de kentsel dönüşümde kullanılacağını aktardı.



Türkiye'nin son bir yılda birçok tehlike atlattığını anımsatan Özhaseki, yurt içi ve yurt dışında bir yandan PKK, diğer yandan ise FETÖ ile mücadele edildiğini kaydetti.



İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş da genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, kentsel dönüşüm ile ilgili önemli çalışmalara başladıklarını söyledi. Bankanın kentsel dönüşüm çalışmalarında rol alması için gerekli çalışmaları yaptığını belirten Demirtaş, bu kapsamda İLBANK'ın depreme karşı da önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.