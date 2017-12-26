İl Müdürü Öztürk'ten Hocaları Musammat ve Özyiğit''E Vefa



İl Müdürü Yunus Öztürk'ün ziyaretini anlamlı kılan yönü ise güreşin öğretim üyesi olarak bilinen Musammat hocanın 1997-2001 arasında BESYO'da kendisinin hocalığını üstlenmesiydi.



EKİBİYLE ZİYARET ETTİ



5 Eylül tarihinde Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlayan Yunus Öztürk, bir süre önce emekliye ayrılarak Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesindeki yayla evine yerleşen 70 yaşındaki Doç. Dr Musammat Başaran'a ve Kırkpınar eski başpehlivanı Erdem Özyiğit'e beraberindeki spor şube müdürleri Erhan Özel, Özcan Özen ve Gençlik Merkezi Liderleri ile sürpriz ziyarette bulunması duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.



'SPORUN YAŞAYAN ÇINARLARI'NDAN BİRİSİ



Yaşamı kısa süre önce bir belgesel haline getirilen "Sporun Yaşayan Çınarları"nda kendisiyle röportaj yapılan Musammat hoca kendisini ziyaret eden öğrencisi Yunus Öztürk'e teşekkür ederek;



"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevine sporu hatta Ata Sporu olan Güreş'i bilen bir öğrencimin gelmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Üstüne üstlük bu öğrencimin beni hatırlayıp ziyaret etmesi eşimi ve bizleri çok duygulandırdı. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.



Öztürk, daha sonra Kırkpınar eski başpehlivanı Erdem Özyiğit'i iş yerinde ziyaret ederek hayır duasını aldı. Özyiğit ise, Öztürk'e gençlik ve spora yapacağı önemli hizmetler yolunda başarılar diledi. Özyiğit, " Sporun içinden gelen birsi olarak il müdürü olması bizim için onur ve gururdur" dedi.



Öztürk de Özyiğit'in kendilerinde emekleri olduğunu belirterek " Bizleri yetiştirdiğiniz gibi bizlerde gençlerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Spora ve sporculara yaptığınız katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum"dedi.



"ONUN YETİŞTİRDİĞİ GÜREŞÇİLER AY YILDIZLI BAYRAĞAMIZI VE İSTİKLAL MARŞIMIZI ULUSLARARASI PLATFORMDA SÖYLETTİ "



İl Müdürü Yunus Öztürk ise Musammat hocaya yönelik gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle ilgili olarak;



"Türkiye'de Güreşi bilimsel olarak gençlere sevdiren ve onun bilgileri ile birçok sporcu uluslararası müsabakalarda Türk Bayrağımızı göndere çekilmesi ve İstiklal Marşımızın söylenmesine büyük katkı sağlamıştır. Musammat hocamızı ziyaret etmiş olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Güreşin ondan daha çok öğrenecekleri var" diyerek her zaman yanında olacaklarını söyledi.



OKULA SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ YAPTI



Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ziyaretleri kapsamında ayrıca Sancaklıbozköy İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek spor malzemesi desteğinde bulundu. Uncubozköy Mahallesi Muhtarı Kadir Dalgın'ı da ziyaret eden Öztürk, spor tesislerinde incelemelerde bulunarak muhtardan bilgi aldı.