İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 29 Ocak - 4 Şubat İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 29 Ocak - 4 Şubat haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (29 OCAK - 4 ŞUBAT) VAKA SAYILARI

Adana 875,23

Adıyaman 449,36

Afyon 635,76

Ağrı 460,19

Aksaray 372,33

Amasya 780,64

Ankara 1279,73

Antalya 136,44

Ardahan 652,03

Artvin 923,30

Aydın 728,99

Balıkesir 900,52

Bartın 724,20

Batman 499,78

Bayburt 402,88

Bilecik 703,19

Bingöl 144,09

Bitlis 501,15

Bolu 950,12

Burdur 805,71

Bursa 1303,39

Çanakkale 1059,37

Çankırı 1035,19

Çorum 937,32

Denizli 832,15

Diyarbakır 735,49

Düzce 752,88

Edirne 724,69

Elazığ 1045,82

Erzincan 702,13

Erzurum 539,64

Eskişehir 636,23

Gaziantep 318,97

Giresun 1352,29

Gümüşhane 433,30

Hakkari 416,02

Hatay 518,10

Iğdır 818,62

Isparta 944,80

İstanbul 894,82

İzmir 1229,37

Kahramanmaraş 669,08

Karabük 1088,61

Karaman 662,56

Kars 501,19

Kastamonu 887,67

Kayseri 820,78

Kırıkkale 984,56

Kırklareli 1489,20

Kırşehir 604,42

Kilis 672,31

Kocaeli 1277,95

Konya 795,82

Kütahya 928,40

Malatya 503,62

Manisa 1039,97

Mardin 439,80

Mersin 651,34

Muğla 962,86

Muş 354,40

Nevşehir 629,26

Niğde 577,79

Ordu 1188,86

Osmaniye 602,13

Rize 1350,33

Sakarya 847,74

Samsun 1314,67

Siirt 417,43

Sinop 886,08

Sivas 656,88

Şanlıurfa 253,73

Şırnak 194,14

Tekirdağ 1121,58

Tokat 1245,77

Trabzon 1205,32

Tunceli 895,22

Uşak 1262,48

Van 105,02

Yalova 1305,92

Yozgat 598,91

Zonguldak 908,65

Haberler.com - Gündem