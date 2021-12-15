İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 27 Kasım-3 Aralık İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 27 Kasım-3 Aralık haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (27 KASIM - 3 ARALIK) VAKA SAYILARI

Adana 381,23

Adıyaman 54,55

Afyon 102,05

Ağrı 16,25

Aksaray 72,34

Amasya 261,11

Ankara 182,37

Antalya 69,65

Ardahan 120,63

Artvin 186,43

Aydın 58,35

Balıkesir 380,40

Bartın 192,48

Batman 18,06

Bayburt 31,74

Bilecik 387,72

Bingöl 48,98

Bitlis 11,68

Bolu 267,79

Burdur 238,87

Bursa 250,79

Çanakkale 472,53

Çankırı 148,11

Çorum 253,52

Denizli 249,78

Diyarbakır 29,55

Düzce 279,77

Edirne 278,59

Elazığ 73,13

Erzincan 135,65

Erzurum 35,48

Eskişehir 335,72

Gaziantep 51,16

Giresun 298,63

Gümüşhane 213,83

Hakkari 13,19

Hatay 317,66

Iğdır 69,05

Isparta 155,35

İstanbul 269,58

İzmir 69,58

Kahramanmaraş 151,18

Karabük 314,02

Karaman 76,89

Kars 42,12

Kastamonu 193,16

Kayseri 73,09

Kırıkkale 126,66

Kırklareli 456,13

Kırşehir 213,95

Kilis 72,83

Kocaeli 327,70

Konya 77,29

Kütahya 199,07

Malatya 50,11

Manisa 199,29

Mardin 16,73

Mersin 345,63

Muğla 58,35

Muş 12,65

Nevşehir 146,58

Niğde 131,47

Ordu 362,10

Osmaniye 468,87

Rize 191,08

Sakarya 249,27

Samsun 294,16

Siirt 23,86

Sinop 302,60

Sivas 92,94

Şanlıurfa 29,64

Şırnak 11,34

Tekirdağ 336,43

Tokat 285,35

Trabzon 287,97

Tunceli 297,21

Uşak 120,18

Van 6,35

Yalova 322,04

Yozgat 67,05

Zonguldak 213,63

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