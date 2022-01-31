İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 15-21 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 15-21 Ocak haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (15-21 OCAK) VAKA SAYILARI

Adana 251,69

Adıyaman 58,98

Afyon 196,22

Ağrı 122,14

Aksaray 236,40

Amasya 256,04

Ankara 725,62

Antalya 94,10

Ardahan 158,07

Artvin 218,29

Aydın 284,07

Balıkesir 432,24

Bartın 411,60

Batman 306,64

Bayburt 249,05

Bilecik 678,50

Bingöl 700,93

Bitlis 177,21

Bolu 697,90

Burdur 241,49

Bursa 667,96

Çanakkale 519,99

Çankırı 457,31

Çorum 306,34

Denizli 336,82

Diyarbakır 243,07

Düzce 528,21

Edirne 502,50

Elazığ 364,65

Erzincan 339,55

Erzurum 596,09

Eskişehir 725,00

Gaziantep 155,53

Giresun 679,71

Gümüşhane 399,43

Hakkari 77,71

Hatay 114,44

Iğdır 210,12

Isparta 276,85

İstanbul 1245,73

İzmir 729,81

Kahramanmaraş 133,37

Karabük 392,83

Karaman 107,09

Kars 221,81

Kastamonu 453,00

Kayseri 274,23

Kırıkkale 396,12

Kırklareli 889,32

Kırşehir 210,25

Kilis 154,07

Kocaeli 930,58

Konya 284,13

Kütahya 407,15

Malatya 105,56

Manisa 442,29

Mardin 124,49

Mersin 198,42

Muğla 536,49

Muş 160,54

Nevşehir 326,27

Niğde 162,68

Ordu 477,02

Osmaniye 102,27

Rize 672,84

Sakarya 570,66

Samsun 450,49

Siirt 419,85

Sinop 415,32

Sivas 280,08

Şanlıurfa 48,65

Şırnak 93,91

Tekirdağ 814,01

Tokat 390,56

Trabzon 589,97

Tunceli 432,63

Uşak 403,05

Van 29,67

Yalova 815,43

Yozgat 321,17

Zonguldak 426,25

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