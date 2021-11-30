İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 13-19 Kasım İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 13-19 Kasım haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (13-19 KASIM) VAKA SAYILARI

Adana 323,77

Adıyaman 60,40

Afyon 87,53

Ağrı 20,36

Aksaray 60,99

Amasya 259,32

Ankara 197,20

Antalya 69,22

Ardahan 150,79

Artvin 132,15

Aydın 60,67

Balıkesir 385,23

Bartın 217,11

Batman 12,09

Bayburt 28,08

Bilecik 325,53

Bingöl 91,92

Bitlis 29,63

Bolu 327,51

Burdur 176,72

Bursa 284,41

Çanakkale 310,04

Çankırı 172,53

Çorum 268,99

Denizli 183,59

Diyarbakır 38,86

Düzce 349,53

Edirne 159,16

Elazığ 107,15

Erzincan 195,79

Erzurum 56,97

Eskişehir 253,14

Gaziantep 70,48

Giresun 281,24

Gümüşhane 213,12

Hakkari 9,63

Hatay 276,20

Iğdır 66,56

Isparta 131,27

İstanbul 277,88

İzmir 70,02

Kahramanmaraş 253,90

Karabük 381,34

Karaman 92,58

Kars 70,90

Kastamonu 255,86

Kayseri 95,04

Kırıkkale 153,57

Kırklareli 308,51

Kırşehir 248,11

Kilis 172,98

Kocaeli 353,99

Konya 85,38

Kütahya 218,49

Malatya 79,27

Manisa 188,95

Mardin 20,59

Mersin 256,27

Muğla 58,75

Muş 13,62

Nevşehir 124,61

Niğde 155,22

Ordu 382,58

Osmaniye 481,45

Rize 200,37

Sakarya 273,92

Samsun 299,10

Siirt 21,45

Sinop 379,75

Sivas 103,79

Şanlıurfa 45,72

Şırnak 6,14

Tekirdağ 262,61

Tokat 378,18

Trabzon 271,71

Tunceli 462,59

Uşak 140,21

Van 9,74

Yalova 352,11

Yozgat 95,21

Zonguldak 256,09

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