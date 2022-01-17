İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 1-7 Ocak İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 1-7 Ocak haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 1-7 Ocak haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir:

1-7 Ocak illere göre koronavirüs vaka sayıları

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

Fahrettin Koca Twitter paylaşımı

İL İL KORONAVİRÜS (1-7 OCAK) VAKA SAYILARI

Adana 198,65

Adıyaman 16,92

Afyon 100,15

Ağrı 12,33

Aksaray 99,52

Amasya 195,53

Ankara 386,15

Antalya 90,61

Ardahan 19,76

Artvin 212,98

Aydın 354,84

Balıkesir 437,80

Bartın 218,62

Batman 35,95

Bayburt 48,83

Bilecik 551,40

Bingöl 705,90

Bitlis 18,80

Bolu 384,37

Burdur 230,63

Bursa 333,54

Çanakkale 609,55

Çankırı 96,66

Çorum 175,43

Denizli 294,26

Diyarbakır 49,62

Düzce 324,25

Edirne 527,51

Elazığ 68,37

Erzincan 87,02

Erzurum 84,53

Eskişehir 1359,54

Gaziantep 39,55

Giresun 450,39

Gümüşhane 532,10

Hakkari 6,77

Hatay 116,31

Iğdır 41,73

Isparta 208,49

İstanbul 1222,37

İzmir 574,85

Kahramanmaraş 40,83

Karabük 295,96

Karaman 74,93

Kars 26,32

Kastamonu 190,77

Kayseri 98,42

Kırıkkale 122,71

Kırklareli 843,43

Kırşehir 139,89

Kilis 42,02

Kocaeli 511,65

Konya 83,11

Kütahya 226,12

Malatya 25,68

Manisa 278,23

Mardin 21,64

Mersin 233,79

Muğla 605,33

Muş 13,62

Nevşehir 146,90

Niğde 88,93

Ordu 381,53

Osmaniye 123,05

Rize 378,38

Sakarya 324,75

Samsun 283,39

Siirt 94,54

Sinop 204,19

Sivas 66,36

Şanlıurfa 19,81

Şırnak 18,97

Tekirdağ 547,61

Tokat 193,19

Trabzon 447,59

Tunceli 143,81

Uşak 149,42

Van 4,70

Yalova 519,83

Yozgat 101,41

Zonguldak 213,46

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