İl il Covid vaka sayıları açıklandı... (8 Mart) İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları...
İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları... (8 Mart)
İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 8 Mart il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İşte, 7 Mart'a ilişkin en son veriler
İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? (8 MART) İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
GÜNCEL İL İL VAKA SAYISI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|53,22
|Adıyaman
|140,88
|Afyon
|47,63
|Ağrı
|24,47
|Aksaray
|140,89
|Amasya
|183,91
|Ankara
|54,83
|Antalya
|82,05
|Ardahan
|70,71
|Artvin
|109,14
|Aydın
|49,42
|Balıkesir
|172,46
|Bartın
|75,89
|Batman
|8,87
|Bayburt
|39,07
|Bilecik
|65,38
|Bingöl
|17,04
|Bitlis
|29,06
|Bolu
|68,30
|Burdur
|105,21
|Bursa
|58,55
|Çanakkale
|107,29
|Çankırı
|22,87
|Çorum
|44,71
|Denizli
|38,81
|Diyarbakır
|19,85
|Düzce
|55,60
|Edirne
|180,01
|Elazığ
|35,72
|Erzincan
|31,14
|Erzurum
|52,22
|Eskişehir
|48,27
|Gaziantep
|44,40
|Giresun
|282,14
|Gümüşhane
|151,73
|Hakkari
|5,35
|Hatay
|61,95
|Iğdır
|24,84
|Isparta
|47,24
|İstanbul
|111,57
|İzmir
|66,47
|Kahramanmaraş
|41,52
|Karabük
|41,46
|Karaman
|55,31
|Kars
|25,27
|Kastamonu
|65,63
|Kayseri
|97,72
|Kırıkkale
|62,43
|Kırklareli
|116,94
|Kırşehir
|40,32
|Kilis
|163,17
|Kocaeli
|112,25
|Konya
|150,98
|Kütahya
|85,31
|Malatya
|53,22
|Manisa
|50,81
|Mardin
|10,88
|Mersin
|100,82
|Muğla
|65,75
|Muş
|23,84
|Nevşehir
|35,41
|Niğde
|82,58
|Ordu
|280,27
|Osmaniye
|173,91
|Rize
|208,21
|Sakarya
|139,93
|Samsun
|348,36
|Siirt
|12,08
|Sinop
|314,15
|Sivas
|24,06
|Şanlıurfa
|16,03
|Şırnak
|5,76
|Tekirdağ
|111,19
|Tokat
|228,82
|Trabzon
|226,14
|Tunceli
|26,37
|Uşak
|10,83
|Van
|17,49
|Yalova
|134,76
|Yozgat
|35,55
|Zonguldak
|64,61
7 MART SON DURUM
Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.
EN ÇOK ARTAN İLLER
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir, Karaman, Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı
6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
6 Mart koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.
FAHRETTİN KOCA GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI
Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.