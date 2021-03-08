İl il Covid vaka sayıları açıklandı... (8 Mart) İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları...

İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. Peki, İl il vaka sayısı ne kadar? İl il vaka sayısı ne kadar? il il koronavirüs sıralaması detayları... (8 Mart)

İl il vaka sayısı ne kadar? İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 8 Mart il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?İl il COVİD- 19 haritası! Koronavirüs il sıralaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İşte, 7 Mart'a ilişkin en son veriler

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? (8 MART) İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

GÜNCEL İL İL VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 53,22 Adıyaman 140,88 Afyon 47,63 Ağrı 24,47 Aksaray 140,89 Amasya 183,91 Ankara 54,83 Antalya 82,05 Ardahan 70,71 Artvin 109,14 Aydın 49,42 Balıkesir 172,46 Bartın 75,89 Batman 8,87 Bayburt 39,07 Bilecik 65,38 Bingöl 17,04 Bitlis 29,06 Bolu 68,30 Burdur 105,21 Bursa 58,55 Çanakkale 107,29 Çankırı 22,87 Çorum 44,71 Denizli 38,81 Diyarbakır 19,85 Düzce 55,60 Edirne 180,01 Elazığ 35,72 Erzincan 31,14 Erzurum 52,22 Eskişehir 48,27 Gaziantep 44,40 Giresun 282,14 Gümüşhane 151,73 Hakkari 5,35 Hatay 61,95 Iğdır 24,84 Isparta 47,24 İstanbul 111,57 İzmir 66,47 Kahramanmaraş 41,52 Karabük 41,46 Karaman 55,31 Kars 25,27 Kastamonu 65,63 Kayseri 97,72 Kırıkkale 62,43 Kırklareli 116,94 Kırşehir 40,32 Kilis 163,17 Kocaeli 112,25 Konya 150,98 Kütahya 85,31 Malatya 53,22 Manisa 50,81 Mardin 10,88 Mersin 100,82 Muğla 65,75 Muş 23,84 Nevşehir 35,41 Niğde 82,58 Ordu 280,27 Osmaniye 173,91 Rize 208,21 Sakarya 139,93 Samsun 348,36 Siirt 12,08 Sinop 314,15 Sivas 24,06 Şanlıurfa 16,03 Şırnak 5,76 Tekirdağ 111,19 Tokat 228,82 Trabzon 226,14 Tunceli 26,37 Uşak 10,83 Van 17,49 Yalova 134,76 Yozgat 35,55 Zonguldak 64,61

7 MART SON DURUM

Tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir, Karaman, Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

6 Mart koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugünkü tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

FAHRETTİN KOCA GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.