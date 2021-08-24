İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Valimiz Hulusi Şahin Başkanlığında Gerçekleştirildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilerek, ilimizde Covid-19 ile mücadelede yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilerek, ilimizde Covid-19 ile mücadelede yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, İl Sağlık Müdürü Hakan PAMUKÇU, Covid-19 Pandemisi ile mücadelede ilimizde yürütülen çalışmalar, vaka durumları, test sayıları ve sonuçları ile filyasyon çalışmalarına ilişkin kurula bilgilendirmelerde bulundu. Konuşmasında, ilimizde vaka oranlarında ciddi bir artışın yaşandığını ifade eden Valimiz, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra aşılama faaliyetine dikkat çekti. Aşılama oranın artırılması için aşıya karşı tereddüt içerisinde olan vatandaşların kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi konusunda talimat veren Valimiz, şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı ve garda yolculuk yapacak vatandaşların ve konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılanların negatif sonuçlu PCR Testi zorunluluğu denetimlerini sıkı bir şekilde yapılmasını istedi. Toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim YÜKSEL, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris DEMİR, Vali Yardımcısı/Hasankeyf Kaymakamı Şenol ÖZTÜRK, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, İl Jandarma Komutan Komutanı Albay İsa ÇAKMAK, kurul üyeleri, hastane başhekimleri, ilgili sağlık birim başkanları katıldı.

Kaynak: Habermetre