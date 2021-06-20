İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası
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İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası

İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası
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Gazeteci Veyis Ateş, hakkındaki iddialara Halk TV canlı yayınının ardından bu kez Instagram hesabından yanıt verdi. Ateş, gazeteci Ahmet Şık'la ilgili bomba bir iddia ortaya atarak, "İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu ile 5 dakika da olsa bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Veyis Ateş'in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan bir takım işlerini çözmek adına 10 milyon euro istediği iddia edilmişti. Hakkındaki iddialara geçtiğimiz gün Halk TV canlı yayınından yanıt veren Gazeteci Veyis Ateş, suskunluğunu ikinci kez bu sefer Twitter hesabından bozdu.

SOSYAL MEDYADAN AHMET ŞIK'A YÜKLENDİ

Veyis Ateş, Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'a yanıt verdi. Daha önceki açıklamasında kaydın "montaj" olduğunu ileri süren Ateş, Twitter hesabından Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı etiketleyerek "Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma" ifadelerini kullandı.

"BAKAN SOYLU İLE 5 DAKİKA GÖRÜŞMEK İSTEMEDİN Mİ?

Veyis Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey'le siyaseten uzlaşmadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi? Getirmedin mi?

İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası
İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası
Veyis Ateş'ten 'ses kaydı' açıklaması: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
Veyis Ateş'ten "ses kaydı" açıklaması: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
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Veyis Ateş'in "Yok" dediği Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
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