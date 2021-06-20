İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Bakan Soylu iddiası

Gazeteci Veyis Ateş, hakkındaki iddialara Halk TV canlı yayınının ardından bu kez Instagram hesabından yanıt verdi. Ateş, gazeteci Ahmet Şık'la ilgili bomba bir iddia ortaya atarak, "İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu ile 5 dakika da olsa bir araya gelme arzunu bana dile getirmedin mi?" ifadelerini kullandı.