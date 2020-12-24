İkinci el bit pazarında birinci elden korona satışı

Antalya'da halk arasında 'Bit Pazarı' olarak bilinen ikinci el ürünlerin satıldığı pazarda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri hiçe sayıldı. Sokak arasına yere kurulan pazarda maske, mesafe hijyen kuralları hiçe sayıldı.

Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi'nin yanı sıra ara sokaklara kadar taşan bit pazarı sabahın ilk ışıklarıyla yere kurulmaya başlıyor. Tekstil, elektronik, hediyelik eşyaların bulunduğu pazar, ucuza ürün almak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Korona virüs tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği pazarda, yoğunluk gün batımına kadar sürdü. Turizm kenti Antalya'ya yakışmayan görüntülerin olduğu pazara, Kepez Belediye Zabıta ekipleri de kaldırılması için sık sık baskın yapıyor. Açılması yasak olan Pazar, ekiplerin ayrılmasının ardından yeniden kuruluyor. Zabıta ekiplerinin yaptıkları baskında el koydukları ürünler cep telefonu kameralarına yansıdı. Pazardaki ürünler ve yoğunluğu havadan drone ile de görüntülendi.

"Görüntü iyi değil"

Pazarda satış yapan Cemal Özçekiç, "Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Giyecek, elektronik eşya aklınıza ne gelirse pazarda var. Vatandaşın ilgisi yoğun çünkü ucuz. Mağazada bu ürünler çok pahalı. 50 kuruş, 1 TL'ye kıyafet satılıyor. Suriyeli vatandaşların ilgisi yoğun. Herkes önlemini almaya çalışıyor. Bizim belirli bir yerimiz olsa güzel olacak. Mahalle arasında olmasa iyi olacak, görüntü iyi değil" diye konuştu.

"Sokak arasında pazar olmaz"

Her kesimden insanların pazara geldiğini belirten satıcı Cihan Ozan, "Turist bile geliyor. İkinci el kıyafet, antika, elektronik eşya var. Geri dönüşümden toplanan eşyalar burada satılıyor. Pazar ikinci el olarak geçiyor. Daha güzel bir yer istiyoruz. Görüntü pistir, sokak arasında yerde pazar olmaz. Zabıta bin kez gelse kaldırsa biz yine serer açarız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı