"İki yılda 120 milyon liralık yatırım yaptık"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemalpaşa'da son iki yılda 120 milyon liralık yatırım yapıldığını, metro projesiyle de ilçenin gelecek yüzyılını değiştireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemalpaşa'da son iki yılda 120 milyon liralık yatırım yapıldığını, metro projesiyle de ilçenin gelecek yüzyılını değiştireceklerini söyledi. Tunç Soyer, kuraklık sorununa da dikkat çekerek, "Kuruyoruz, kuraklaşıyoruz, çölleşiyoruz. Bunu bilmek lazım. O nedenle su kullanımı konusunda çok titiz, çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in ilçede sürdürdüğü yatırımları incelemek, hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi almak için geldiği Kemalpaşa'da, muhtarlarla buluşma toplantısına katıldı. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin son iki yılda Kemalpaşa'ya 120 milyon liralık yatırım yaptığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını kullanma konusunda çok hassas davrandıklarını ifade eden Soyer, "Çünkü belediyenin kaynakları da sınırsız değil ama şunu bilin ki; Kemalpaşa'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Diğer ilçelere yaptığımızdan çok daha fazlasını buraya yapıyoruz. Sizden istediğim biraz sabırlı olmanız. Taleplerinizi aldık. Her birini mutlaka sırasıyla hızlı bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Taleplerinizin hiç biri karşılıksız kalmayacak. Mutlaka gerekeni yapacağız. Canla başla çalışıyoruz. Büyük bir aşkla, tutkuyla çalışıyoruz" diye konuştu.

Su tüketimine dikkat çağrısı

İklim krizinin etkilerine de değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kuraklık bugünün meselesi değil. Çok büyük bir sıkıntı ve biz bu sıkıntıyla daha çok yüzleşeceğiz. Orman yangınları boşuna çıkmıyor. Bütün dünya yanıyor. Her yerde çok büyük yangınlar var. Bunlar küresel ısınma denilen ve bir şekilde kuraklık ortaya çıkararak yangınları büyüten sebepler. Kışın da aynı şekilde iklim krizinden dolayı sel felaketleri yaşıyoruz" diye konuştu. Eskiden Anadolu'da iklim krizinin bu kadar hissedilmediğini anımsatan Başkan Soyer, su tüketimi konusunda herkesin dikkatli olması çağrısında bulunarak şunları söyledi: "İklim krizi artık bizim coğrafyamızda da kendini gösteriyor. 5-10 senesine kadar 10 metrede su çekerdiniz. Şimdi 200-300 metrede su çekiyorsunuz. Kuruyoruz, kuraklaşıyoruz, çölleşiyoruz. Bunu bilmek lazım. O nedenle su kullanımı konusunda çok titiz, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ürün deseni, yani ne ürettiğinize bakıp, daha az su tüketen ürünlere yönelmek mecburiyetindeyiz. Suyu daha hesaplı, titiz kullanmak zorundayız. Mutlaka damlama teknolojilerine geçmek zorundayız. "

"Kemalpaşa'nın gelecek yüzyılını değiştirecek"

Kemalpaşa ilçesinin İzmir'in parlayan yıldızı olduğunu, yalnızca iki yıl içerisinde 8 bin seçmen arttığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, "İlçe birçok yerden göç alıyor ve büyüyor. Biz bu büyümeyi de öngörerek gelecek planlaması yapıyoruz. O nedenle metro hattını gündemimize aldık. Emin olun ki bu proje Kemalpaşa'nın gelecek yüzyılını değiştirecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ile yönetimini ziyaret etti. İlçe belediyesi ile uyumlu çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "Birbirimize hiç tereddütsüz sımsıkı sahip çıkacağız. Çok çalışacağız. Bu vatanın her şeyinden kendimizi sorumlu hissedeceğiz. Yangınından da, kuraklığından da, kentsel dönüşümünden de çöpünden sorumlu hissedeceğiz, çare üreteceğiz" şeklinde konuştu. CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Balyeli de ziyareti için Başkan Soyer'e teşekkür etti.

İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek ilçe başkanı Nizamettin Yılmaz ve yönetimiyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla yangını nedeniyle bölgede temaslarda bulunduğunu hatırlatarak "Çok ciddi bir durum. Yangınlar can yakıyor. Bir an önce bu yangınların kontrol altına alınması lazım" dedi. Soyer, "Yerel yönetimlerde doğru işler yaparak başarılı olmak zorundayız. Bunun için de nefes almadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu memleketin güvenine layık olacak işler yapmaya devam edeceğiz. Genel başkanlarımızın arasında ki uyum da çok kıymetli. Bundan hem güç alıyoruz hem de geleceğe güven duyuyoruz" diye konuştu.

İZBETON'dan 35 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçedeki programı kapsamında Ulucak Mahallesi'nde İZBETON Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları inceledi. İZBETON, yalnızca Ulucak'a 40 bin metrekare parke döşeyecek. Hedeflenen çalışmanın 16 bin metrekarelik bölümünü yapan İZBETON, 24 bin metrekaresini de hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. İZBETON Genel Müdürlüğü'nün Ulucak'taki parke çalışmasının maliyeti ise 2 milyon lirayı buluyor.

Başkan Tunç Soyer, Kemalpaşa'nın İstiklal Mahallesi'nde 8 milyon lira yatırımla hayata geçirilen ve çalışmaları neredeyse tamamlanan 8 kilometrelik Ulucak Damlacık çevre yolunu da inceledi. Soyer ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'yı makamında ziyaret etti.

Kemalpaşa'ya hem kreş hem de meslek fabrikası kazandırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, faaliyete başladıktan sonra ilk kez Kemalpaşa'da hizmet veren Gezici İnovasyon Merkezi ile yine ön kayıtları almaya başlayan ve gelecek Eylül ayında eğitim verecek 70 öğrenci kapasiteli Kreş ve Anaokulu eğitim merkezini inceledi, çocuklara oyuncak hediye etti. Ardından da yine kısa süre içerisinde faaliyete geçecek Meslek Fabrikası Kemalpaşa Kurs Merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Soyer, Kemalpaşa Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Doğan Öz ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer, daha sonra ilçede kurulması planlanan sebze meyve kurutma ve paketleme tesisi alanına gelerek, proje hakkında bilgi aldı.

Programa kimler katıldı?

Kemalpaşa'daki programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile eşi Lütfiye Karakayalı, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre