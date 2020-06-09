İki yaşındaki kızıyla film sahnelerini aratmayan kaçış kapanla son buldu
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İki yaşındaki kızıyla film sahnelerini aratmayan kaçış kapanla son buldu

İki yaşındaki kızını alıp otomobille Konya'dan yola çıkan ve eşinin ihbarı üzerine polisi alarma geçiren psikolojik tedavi gören kadın sürücü, 3 ayrı noktada polisin dur ihtarına uymayarak Aksaray istikametine kaçtı.

09.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:07

İki yaşındaki kızını alıp otomobille Konya'dan yola çıkan ve eşinin ihbarı üzerine polisi alarma geçiren psikolojik tedavi gören kadın sürücü, 3 ayrı noktada polisin dur ihtarına uymayarak Aksaray istikametine kaçtı. Aksaray girişinde de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine araç sürerek kaçmaya çalışırken, 500 metre ileride kurulan kapana girerek otomobilin lastiklerinin patlatılması sonucu durduruldu.

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen A.K.Ç. (34), eşinin evde olmadığı sırada 2 yaşındaki kızı F.Ç'yi de alarak 42 GG 205 plakalı otomobille evden ayrıldı. Kısa bir süre sonra eve geldiğinde eşini ve çocuğunu göremeyen S.Ç. (36), eşinin psikolojik sorunları olması ve tedavi görmesi nedeniyle durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının kullandığı otomobili Aksaray Konya Karayolunda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla bularak Aksaray istikametine gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Aksaray yönünde yaklaşık 5 kilometre ileride uygulama yapan ekiplere anonsla bilgi verildi. Yolda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kadının kullandığı araca dur ihtarında bulundu. A.K.Ç. polisin dur ihtarına uymayarak aşırı süratli şekilde Aksaray istikametine kaçmaya devam etti. Bu sırada Kızören mevkisinde bulunan jandarma ekiplerine bilgi verildi. Bir süre sonra Kızören mevkisinde jandarma ekiplerinin de dur ihtarına uymayarak hızla kaçmayı sürdüren sürücü A.K.Ç, Aksaray istikametine devam etti. Ardından yol güzergahındaki Aksaray'ın Sultanhanı İlçe Polis Merkezine haber verildi. Sultanhanı İlçe Polis Merkezi ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, A.K.Ç. burada da dur ihtarına uymayarak hızla Aksaray istikametine kaçmayı sürdürdü.

Aksaray girişinde kapan kuruldu

Aksaray girişinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sürücü A.K.Ç.'nin psikolojik sorunları olması ve otomobilde 2 yaşında bir kız çocuğunun bulunması nedeniyle Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri büyük bir hassasiyetle operasyonu yönetirken, kadının 3 ayrı noktada dur ihtarına uymadığı ve yine durmayacağı değerlendirilerek uygulama noktasından 500 metre ileriye kapan kuruldu. Aksaray'a giren kadın sürücüyü arkasından bir sivil ekip otosu sürekli olarak takip etti. Uygulama noktasına yaklaşması bilgisi üzerine uygulama noktasında bulunan polis ekipleri yoldan geçen araçlarla kısmen depolama yaptı. Ardından hızla geldiği görülen kırmızı otomobil depolama yapılmasına rağmen dur ihtarında bulunan polis memurunun üzerine araç sürerek sağında bulunan aracı kıl payı kurtararak süratli bir şekilde uygulama noktasını geçti. Bunun üzerine 500 metre ileride bulunan kapan diğer polis ekipleri tarafından açıldı. A.K.Ç. otomobille kapanın üzerinden geçerken, patlayan lastikler bir süre sonra indi. Karasu Kavşağı'na kadar devam eden kadın sürücü burada lastiklerinin inmesi ve kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlar olması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Polis ekipleri her ihtimale karşı yolda ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, lastikler polis ekiplerince bıçakla kesilerek tamamen patlatıldı.

Kadın ve çocuğun sağlığı için otomobilin camı kırıldı

Araç içerisinde kapıları kilitleyen sürücü A.K.Ç. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Camları tamamen kapatarak kapıları kilitleyen kadın, uzun süre polis ekiplerince ikna edilmeye çalışıldı. Uzun uzun uğraşan ve yoğun bir çaba gösteren polis ekipleri kadına kapıyı açtıramadı. Havanın sıcak olmasını, otomobilin camlarının da tamamen kapalı olmasını ve araç içerisinde 2 yaşında bir kız çocuğunun bulunmasını göz önünde bulunduran polis ekipleri bunalma ve boğulma ihtimaline karşı kadın ve kızının sağlığı açısından otomobilin camını kırmak zorunda kaldı. Polis memuru araçtan getirdiği acil çıkış demiri ile otomobilin sağ ön camını kırdı ve içeriye hava girmesini sağladı.

"Sabri korkuyorum, Fatma'yı kaybetmek istemiyorum"

Eliyle camları temizleyen polis bu sefer de kadının çığlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kadının psikolojik sorunları olması nedeniyle polis ekipleri büyük bir hassasiyetle kadına yaklaşmaya çalıştı. İlk olarak kadının kucağında bulunan ve ağlayan kız çocuğunu almak isteyen polis ekipleri kadının çığlıkları ve ısrarı üzerine çocuğu alamadı. Kadının sakinleşmesi için su vererek ikna etmeye çalışan polis ekipleri olay yerine 112 acil yardım ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri de kadını ikna etmek için uzun bir süre çaba sarf ederken, korkan kadın telefonla eşini aradı. Eşinden yardım isteyen kadın zaman zaman, "Benim çocuğum, hayır. Sabri, Sabri, Sabri lütfen gel. Biraz uzaklaşın benden. Çantamı bırak. Sabri etrafımızda bir sürü adam var. Bir dakika sessiz olun. Sabri çabuk yetiş Sabri, Fatma çok korktu. Nevşehir yolundayız. Kapıları açtılar zaten hava alıyoruz" dedi. Polis ekipleri korkmaması gerektiğini defalarca söylemesine rağmen korkularını gideremeyen ve sürekli ağlayan A.K.Ç, "Lütfen beni bir rahat bırakın. Kapıları kapatın. Eşimle rahatça konuşayım sonra ne olacaksa olsun. Sabri korkuyorum. Korkumu giderecek bir şey söyler misin bana. Senin sesini duymak istiyorum. Fatma'mı almazlar değil mi? Sabri, Fatma'yı kaybetmek istemiyorum" telefonda eşine ağladı.

Polis ekipleri çocuğun yüzünü yıkayarak sürücüye su verdi

Uzun uğraşlara rağmen bir türlü ikna olmayan kadın, telefonun bir ucunda da eşi tarafından araçtan inmesi yönünde ikna edilmeye çalışıldı. Annesinin kucağında ne olduğunu anlamayan ve çığlıklarla ağlayan 2 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna süresince havasızlıktan ve terden sırılsıklam olan kız çocuğunun yüzünü ve kafasını polis ekipleri araç içerisinde yıkadı. Ardından telefonda eşinin, polisin ve sağlık ekiplerinin büyük çabasıyla ikna olan kadın kucağında çocuğuyla birlikte araçtan inerek ambulansa bindirildi.

Aksaray'da tedavi altına alındı

112 acil yardım ekipleri çocuk ve kadına ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içerisinde yaptı. Ambulans içerisinde sedyeye yatırılan kadın, çocuğunu bir an kucağından bırakmadı. İlk müdahalelerinin ardından kadın ve kızı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Ambulanstan sedyeyle indirilen kadının kız çocuğunu kucağından bırakmaması dikkat çekerken, kadın ve kızı acil serviste tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İki yaşındaki kızıyla film sahnelerini aratmayan kaçış kapanla son buldu

Kaynak: İHA

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