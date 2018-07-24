İki Birleşim Meclisten Çıkarılma Cezası Alan Ahmet Şık Kimdir?

Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters Haber Ajansı'nda da foto muhabir olarak çalıştı. 2001'de yazılı haber, 2002'de jüri özel ödülü, 2007'de yazılı haber dallarında ''Metin Göktepe Ödülü''ne layık görüldü.

YAPTIĞI RÖPORTAJLAR OLAY OLDU

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkarıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinde de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.

Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan "Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj ve "Hayata Dönüş" operasyonlarının yıldönümünde Bayrampaşa Cezaevi'nin kadın koğuşundan sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan "Bayrampaşa'da O Gün" başlıklı söyleşi nedeniyle yargılandı. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin Medya Notları!" başlıklı habere imza attı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı ''Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da kim Kimdir?'' kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti. Gazeteci Ahmet Şık, 24 Haziran seçimlerinde de HDP'nin İstanbul Milletvekili seçildi.