İKÇÜ Heyetinden YÖK Ziyareti

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, İstanbul 'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile görüşmelerde bulundu.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ı makamında ziyaret eden heyet, İKÇÜ- Moğolistan Milli Üniversitesi iş birliği ile ortak yürütülen kazı projesi ve yeni kurulan Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nün faaliyetleri, Sanayide Akıllı Yerli Dönüşüm, (EndüsTRy 4.0), 2019-2024 stratejik plan, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleşme projeleri hakkında bilgi verdi.

YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Rahmi Er ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'a da yapılan ziyaretlerde, YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç'a arz edilen İKÇÜ çalışmaları daha detaylı olarakaktarıldı.

Görüşmelerde ayrıca Yükseköğretim destekli Türkiye Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi(UBYS) yazılımı ile ilgili proje önerisi ile İzmir'deki tüm üniversitelerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak paydaşların memnuniyetini en üst seviyede tutmak hedefiyle araştırma birimlerinin doğrudan etkiletişime geçeceği bir yazılım platformu önerisi de sunuldu.

YÖK ziyaretiyle ilgili konuşan Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, İKÇÜ'nün gelecek vizyonu ve araştırma üniversitesi olma yolundaki çalışmalarını temaslarında dile getirdiğini belirtti. Rektör Prof.Dr. Köse, "Çok saygıdeğer YÖK Başkanımıza, YÖK Başkan Vekili Prof.Dr. Rahmi Er'e, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'a, İKÇÜ yönetimi olarak yaptığımız; bilimsel, toplumsal, öğrenci odaklı çalışmalarımızı, üniversitelerimizin teknolojik yazılımlarına katkı sunabilecek projelerimizi ayrıntılı şekilde aktarma şansı bulduk. Sanayide uygulama potansiyeli olan ürün geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme, yüksek lisans ve doktora tezlerinin belirlenmesi konusunda 'Sanayi Odaklı Ortak Proje Havuzu' oluşturma ve otomasyon sürecine entegrasyonu başlıklarındaki görüşlerimizi arz ettik." dedi.

Tüm proje ve önerilerin 11.Kalkınma Planı hedeflerineuyumlu olan başlıklar olduğunu vurgulayan Prof.Dr.Köse,"Her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanan,istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum eksenindeki 11. Kalkınma Planını referans alarakçalıştığımızı,tüm proje önerilerimizin kalkınma planını destekleyecek başlıklarda olduğunu vurguladık.Üniversitemiz, Türkiye'nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak belirlemiştir. Güçlü akademik kadrosu ile üretilen bilginin rafa kaldırılmaksızın teknolojiye dönüşümünü sağlayacak özgün projelerle, bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. YÖK görüşmelerimizde amaçlarımıza ulaşmamız konusunda gereken her türlü desteği aldık. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler