Haberler

ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin Los Angeles kentindeki bir lisede iki öğrenci arasında yaşanan kavganın ardından bir öğrencinin 4. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olaydan önce iki öğrenci arasında sınıfta kavga yaşandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin diğerini koridorda takip ettiği ve kısa süre sonra 4. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı. Polis, ölümün kötü niyetli bir eylem sonucunda gerçekleştiğini gösteren bir kanıt bulunmadığı açıkladı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde 4. kattaki korkuluktan düşen erkek öğrenci hayatını kaybetti. Olaydan önce iki öğrenci arasında sınıfta kavga yaşandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, öğrencilerden birinin diğerini koridorda takip ettiği ve kısa süre sonra 4. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, düşüşün kavga ile bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Olay, Highland Park bölgesindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde dördüncü dersin sona erdiği sırada meydana geldi. Öğrencilerin ihbarı üzerine okula gelen ekipler, 4. kattan düşen öğrencinin yaşamını yitirdiği belirledi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öğrencinin ölümünün ardından ulaşılan görüntüler ve tanık anlatımları, olaydan kısa süre önce okulda kavga yaşandığını ortaya koydu. Görüntülerde iki erkek öğrencinin sınıf içerisinde kavga ettiği, bir öğretmenin ise öğrencileri ayırmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında öğrencilerden birinin sınıftan çıktığı, diğer öğrencinin de koridorda onu takip ettiği fark ediliyor. Daha sonrasında ise öğrencilerden birinin 4. kattaki korkuluktan düştüğü anlar kameraya yansıyor. Ancak görüntüler ve öğrenci anlatımları, düşüşün hemen öncesinde tam olarak ne yaşandığını ortaya koymuyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), okulda yaşanan ölümle ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin, okul polisinin yardım çağrısı üzerine kampüse geldiği belirtildi. LAPD tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın mevcut aşamasında öğrencinin ölümünün kötü niyetli bir eylem sonucunda gerçekleştiğini gösteren bir kanıt bulunmadığı bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olaya tanık olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci, önce büyük bir gürültü duyduğunu, ardından yukarı baktığında öğrencilerin kavga ettiğini gördüğünü söyledi. Tanık, öğrencilerden birinin daha sonra 4. kattan düştüğünü ifade etti.

Benjamin Franklin Lisesi öğrencilerinden Leah Diaz ise olayın ardından okulda büyük korku ve üzüntü yaşandığını belirtti. Diaz, dışarı çıktığında insanların ağladığını gördüğünü ve yaşananların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Başka bir öğrenci de hayatını kaybeden öğrenciyi sessiz biri olarak tanımlayarak sınıfta genellikle fazla konuşmadığını ifade etti.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Sadece 3 maç oynamıştı! Deniz Gül için karar

Sadece birkaç maç oynamıştı! Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Kıratlı'dan Genel Kurul'u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski

Meclis'i terk eden Özgür Özel'e AK Parti kanadından ilk tepki
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

Ortalığı karıştıran kare: Yorumu size bırakıyoruz
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

Bahçeli cezaevindeki bir isme Pervin Buldan'la selam yolladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Rize'de TAYFUN sesi! Füze havalimanından böyle ateşlendi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı
AK Partili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa gündemin ilk sırasında

AK Partili Çopuroğlu: Yeni dönemde gündemin ilk maddesi olacak
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza

İşte şarkıcı Güllü'nün kızı için istenen ceza
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonların sevgilisi böyle gitti, olanları gören ablası delirdi

Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

Karı-koca, korkunç kazada can verdi
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!