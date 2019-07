- İhlas Haber Ajansı'na dört ödül birden

BALIKESİR - Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin düzenlediği Meslekte Öne Çıkanlar Ödül Töreninde İhlas Haber Ajansı yılın haber ajansı seçilirken, toplamda 4 ödül birden kazandi. Balıkesir muhabirleri Hüseyin Tokmak en iyi fotoğraf, Ömer Kantarlıoğlu en iyi haber ve Murat Seyman da yerel medya ödülüne layık görülürken, yılın haber ajansı ödülünü İhlas Haber Ajansı Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren aldı.

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği etkinlikte meslekte öne çıkanlara ödülleri verildi. Balıkesir'de ülkenin çeşitli yerlerinden gelen cemiyet başkanları ve gazetecileri ağırlayan cemiyet, meslekle ilgili toplantılar düzenleyerek, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gazetecilerin Balıkesir buluşmasının finali ise ödül töreninle sona erdi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:

"Basın olmadan demokrasinin bir ayağı topal olur"

Meslekte öne çıkanlar ödül törenine katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, basını dördüncü kuvvet olarak nitelendirerek, "Basın olmazsa olmazımız, dördüncü kuvvet diyoruz, her şeyimiz. Gizli, saklı hiçbir şey kalmayan, şeffaf, demokratik toplumların olmazsa olmazı basınımız. Biz yerel basınımızdan memnunuz. Balıkesir'de yerel basının görevini iyi yaptığını düşünüyorum. Basın olmadan demokrasinin bir ayağı topal olur. Her zaman bunu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla basın emekçileri başta olmak üzere tüm gazete sahiplerini, yazarları, bu alanda hizmet sunan, katkı sunan, emeğini koyan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey:

"Fikir işçiliği zor iştir"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Gazeteci Mustafa Canbey de ödül töreninde yaptığı konuşmada gazeteciliğin önemli ve zor bir meslek olduğunu dile getirerek, ""Bu bir ödül programı, ödüller kolay alınmıyor. Ben de bir gazeteci olarak bir eserin nasıl üretildiğini, bir haberin nasıl yazıldığını, bir metnin nasıl oluşturulduğunu ya da bir kitabın nasıl yazıldığını bilen birisiyim. Çok ciddi emek gerektiriyor. Biz buna fikir işçiliği diyoruz. Gerçekten başarılı olan meslektaşlarımız bu ödülleri hak ediyorlar. Bugün kendilerine bu ödülleri veriyoruz. Fikir işçiliği zor bir iştir, kolay bir iş değildir. O yüzden ben meslektaşlarımın yaptığı her bir çalışmasını, her bir haberini çok kıymetli ve çok önemli olduğunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Gazetecilik inşallah önümüzdeki dönemde kendi değerlerini üreterek, kendi şartlarını üreterek ve kendi öz denetimini sağlayarak yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen ödül törenine Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Fikret Şahin'in yanı sıra, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı. Etkinliğe ayrıca çeşitli şehirlerin Gazeteciler Cemiyeti Başkanları ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da katıldı.

Ödüllerini aldılar

İhlas Haber Ajansı'nın en iyi haber ajansı ödülünü aldığı törende şu isimler ödüle layık görüldü:

"Yazar dalında Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Nilay Şahin, Zeynel Lüle. En iyi haber dalında Ömer Kantarlıoğlu, En İyi Fotoğraf dalında Hüseyin Tokmak. Eğitime katkı dalında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız. Girişimcilik dalında Sibel Kocabıyık. Yılın Radyo Programcısı dalında Tevfik Albayrak. Yerel Medya dalında Emrah Çakmak ve Murat Seyman. Onur ödülü İbrahim Aslan, Hacı Odabaş, Kemal Özdilek, Ulvi Akça, Mustafa Kuvancı, Abdullah Soykan ve Ahmet Aydemir'e verildi.

Balıkesirli ses sanatçısı Ayhan Elden'in sahne aldığı programda gazeteciler hep birlikte pasta kesti.

Kaynak: İHA