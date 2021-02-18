IEM Katowice 2021 A Grubu İlk Maçları Oynandı

10 gün sürecek turnuvada takımlar büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek.

BLAST Premier Spring 2021 turnuvasının tamamlanmasının ardından gözler bu sefer IEM Katowice'a çevrildi. Mart ayında başlayacak ESL Pro Ligi öncesi takımların, kendini lige hazırlaması ve rakiplerini tanıması için bir fırsat. Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvaya göre ödül havuzu da genişledi. Bu yıl toplamda 1.000.000 $'lık ödül havuzu bulunurken turnuvayı kazanan takıma 400.000 $ verilecek.

IEM Katowice günün ilk mücadelesi: G2 - Spirit

IEM Katowice 2021 bugün saat 14.00'da başlayan G2 - Spirit mücadelesiyle açılışı gerçekleştirdi. Harita yasaklamalarından sonra ilk haritayı Spirit takımı Train tercihinde bulundu. G2 takımıysa Mirage haritasını seçerken olası beraberlik durumunda ortak seçim harita Inferno oldu.

Train haritasında G2 takımı daha iyi başlamıştı ancak istediklerini ilk yarı sonucuna yansıtamadılar. Maçın başında üst üste 5 raunt alarak skoru bir anda 5-1 getiren G2 geriye kalan rauntlarda CT olmasına rağmen sadece 2 tur alabildi. Özellikle T tarafı için zor bir harita olan Train'de iyi performans gösteremeyen G2 ilk yarıyı 8-7 geride kapattı.

İkinci yarıdaysa işler pek farklı gitmedi her iki takımdan da dominant bir oyun göremedik. İlk yarıyı 8-7 önde kapatan Spirit ikinci yarıda da 8-7 kazanmasını bildi ve Spirit, toplamda maçı 16-14 kazandı.

Seride 1-0 öne geçen Spirit, Mirage haritasının ilk yarısında ezildi. İlk yarıyı G2 takımı 10-5 önde kapatarak morallerini yükseltti ve kendi seçtiği haritada iddialı olduğunu söyledi. Maçın ikinci yarısında Spirit, üst üste bulduğu 3 tura rağmen devamlılık gösteremedi ve rakibinin aldığı 6 tura cevap veremeden ikinci haritayı 16-8 kaybetti. G2 takımı böylelikle maçta durumu 1-1 getirdi ve maç Inferno haritasına uzandı.

Inferno haritasında Spirit bir üst tura çıkmak istediğini açık açık belirtti. Kenny "kennyS" Schrub form düşüklüğü hızla devam ederken G2 bu haritada çok istekli durmuyordu. G2 takımının formsuzluğu devam ederken, Spirit bu fırsattan yararlandı ve ilk yarıyı 10-5 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna hızlı başlayan G2 geri dönüş mü yapacak diye düşünürken 20. rauntta tıkandı ve gerisini getiremedi. Üst üste 5 raunt aldıktan sonra Spirit takımına teslim olan G2, son haritayı da 16-10 kaybetti.

Evil Geniuses - Gambit

BLAST Premier Spring turnuvasında da sürpriz sonuçlar alan Evil Geniuses yükselişe geçmeye devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Tarık "tarik" Çelik ve takım arkadaşları bugün de kazanmasını bildi. Harita seçiminde ilk olarak Gambit takımı Overpass, Evil Geniuses takımıysa Inferno seçiminde bulundu. Olası bir beraberlik durumundaysa ortak seçim harita Train oldu.

Evil Geniuses rakibinin seçtiği harita da oyuna hızlı başlamıştı. Ancak bunu devam ettiremeyen Evil Geniuses, Gambit takımının ilk yarıyı 8-7 önde kapatmasına engel olamadı. Overpass haritasında ilk yarının aksine ikinci yarısında mükemmel bir geri dönüş yapan Evil Geniuses rakibinin seçtiği haritayı 16-13 kazandı.

Rakibinin seçtiği haritayı kazanan Evil Geniuses kendi seçimi Inferno haritasında da etkili oyununa devam etti. İlk yarısında T tarafta olmasına rağmen ilk yarıyı 11-4 önde kapattı. İkinci yarıda bu sefer geri dönüşü Gambit takımından gördük. Bir anda üçüncü haritayı görebilme umudumuz yeşerirken Evil Geniuses buna izin vermedi ve haritayı 16-10 kazandı. Bu sonuçla birlikte Evil Geniuses adını bir üst tura yazdırdı ve Gambit grup finalleri için yolunu biraz daha uzattı.

Astralis - mousesports

Turnuvanın en iddialı takımlarından olan Astralis ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Günün üçüncü karşılaşmasında Astralis ve mousesports harita seçimlerinde Nuke, Inferno ve Vertigo tercihlerinde bulundu. 3 maçlık seri mousesports takımının seçtiği Nuke haritasıyla başladı. Kendi seçtiği haritaya T olarak başlayan mousesports resmen haritayı gezmeye çıkmış gibiydiler. Xyp9x, device, gla1ve gibi yıldızlaşan oyunculara karşı direnemeyen mousesports maçta ilk yarıyı 13-2 geride kapattılar. İşini ilk yarıda kolaylaştıran Astralis, ikinci yarıda rakibinin seçtiği haritayı 16-8 önde kapattı.

İkinci haritada da benzer bir sonuç beklerken mousesports rakibine direnebildi. İlk yarıyı 8-7 önde kapatan mousesports ilk haritada yaptığı hataların aksine daha dengeli bir oyun izletti. İkinci yarıya daha konsantre başlayan Astralis geriden gelerek kendi seçimi Inferno haritasını 16-12 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Heroic - BIG

Temsilcimiz İsmail Can "XANTARES" Dörtkardeş takımı BIG bugün sürpriz bir yenilgi aldı. IEM Katowice Play-In elemlerinde de işini biraz zora sokarak ana turnuvaya katılan BIG ilk maçında mağlup ayrıldı. Maçın harita seçiminde BIG tarafından Inferno, Heroic Nuke tercihinde bulundu. Beraberlik durumundaysa ortak seçim Vertigo oldu.

Inferno haritasında kaybolan BIG bir anda neye uğradığını şaşırdı. Heroic rakibinin seçtiği haritada ilk yarıyı 12-3 önde kapatarak büyük bir avantaj elde etmiş oldular. İkinci yarısında geri dönüş yapmak isteyen BIG, ne yazık ki yeterli olamadı ve kendi haritasında 16-12 yenildi.

İkinci haritaysa Heroic tarafından seçilen Nuke oldu. CT olarak başlayan BIG, yoğun fikstürün yorgunluğu olmalı ki rakibiyle olan farkı bir türlü açamadı. XANTARES ve takım arkadaşları her şeye rağmen ilk yarıyı 8-7 önde kapatmasını da bildi. Ancak işler ikinci yarıda planlandığı gibi gitmedi ve Nuke haritasını da 16-14 kaybettiler.

Dr. Taylan Yıldız Woxic, Alper Özdemir ve Canpolat Yıldıran'ı Konuk Ediyor

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Kaynak: ESporTimes