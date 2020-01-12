'İdrarı uzun süre tutmak sağlıklı değil'

12.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:32

KONTİNANS Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Birçok insan, idrarı uzun süre tutmanın sanki çok iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Aslında iyi bir şey değil. Bu yanlış alışkanlık çocukluk çağlarında başlıyor ve özellikle kız çocuklarımız bundan etkileniyor" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü tarafından Kontinans Derneği ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde 'İdrar kaçırmak bir problemdir' semineri düzenledi. Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde, Nergis Kumbasar'ın moderatörlük yaptığı seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Şen konuşmacı olarak katıldı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği ve sohbet havasındaki seminerde, idrar kaçırma konusunda ayrıntılı bilgi verildi.

Kaynak: DHA