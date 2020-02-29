İdlib şehidi memleketi Bingöl'de ebediyete uğurlandı

29.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:41

İdlip'de rejimin hain saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Muharrem Öğütcü, memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Bingöllü Astsubay Muharrem Öğütcü, dün akşam askeri uçakla getirildi. Bugün şehit Öğütçü için memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesi Ulucamisi'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'un Tugay Komutan vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüttepe,Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri, ilçe protokolü, şehidin babası Ramazan Öğütcü, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından şehit Öğütçü için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Muharrem Genç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak araca konuldu. Şehidin naaşı götürüldüğü Suçatı köyünde, köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bize düşen onların emanetini en güzel şekilde korumaktır. Onların uğrunda canlarını feda ettiği bu vatanı, bu milleti en güzel şekilde muhafaza etmek ve geleceğe taşımaktır. 3 ayların başlangıcında Regaip Kandili gecesinde şehit olan bu kardeşlerimiz bütün milletin ciğerini yaktı, hepimizin ciğeri yandı. Ama en fazla acıyı da aile duydu. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Onlar artık bütün bu millete emanettirler. Şehidimizin babası hepimizin babasıdır, ailesi hepimizin ailesidir. İnşallah en güzel şekilde devlet olarak, millet olarak onların kıymetini bileceğiz. Şehitlerimiz sayesinde biz huzur içindeyiz, güven içindeyiz. Şehitlerimiz sayesinde milyonlarca sivil insan Esad rejiminden canını kurtarabiliyor. Hükümetimiz, devletimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için her türlü çabayı sarf ediyor. Misliyle buna gereken cevap sahada veriliyor. Bunu yapanlar en ağır şekilde karşılığını görüyorlardır, görmeye devam edecekler. Fakat asıl karşılık ahirette olacaktır"dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA