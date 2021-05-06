İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Akşener'e salvolar: Beni konuşturmasın Stajyer İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini İBB Başkanı İmamoğlu'na başlatılan inceleme üzerinden ağır sözlere eleştiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çok sert çıktı. Soylu, inceleme için 'aptallık' diyen Akşener'e, "Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız, o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz" tepkisini gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "elini arkada bağlayarak türbe ziyareti yaptığı" gerekçesiyle ön inceleme başlatılması gerginliği giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu incelemeye "Aptallık" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert bir yanıt geldi.

"STAJYER İÇİŞLERİ BAKANI"

24 TV'de Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğünde Murat Çiçek ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlayan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yapılan inceleme sonrasında soruşturma başlatılmadığını söyledi. Soylu sözlerinin devamında Akşener'in kendisiyle ilgili sözleriyle ilgili de, "Meral Akşener bana aptal dedi. Biz birlikte siyaset yaptık Doğru Yol Partisi'nde. O da biliyor ki biz onu çok iyi tanırız. Tekrar ediyorum biz onu iyi tanırız. Bir hanımefendiye hiç yakışmaz. Bu kadar kibir, bu kadar kendini bilmezlik. Akşener 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Biz onu iyi tanırız o da bizim onu iyi tanıdığımızı bilir. Değer sistemi olmadığını da biliriz." dedi.