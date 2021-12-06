İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Balıkesir'de

BALIKESİR (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haftanın son gününde birçok kesimle bir araya geldiği bir dizi program gerçekleştirmek üzere Balıkesir'e geldi.

Balıkesir programına Ayvalık İlçesiyle başlayan Bakan Soylu, ilk olarak İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği işbirliğiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "Güçlü Kadın Güçlü Gelecek" sloganıyla düzenlenen 'Kadın Muhtarlar Balıkesir Buluşması'na katıldı.

Şıldak, "Muhtarlar, Devletle Vatandaş Arasında Önemli Bir Köprüdür"

Ayvalık Vilayetler Evi Otelde çeşitli İllerden gelen kadın muhtarların bir araya geldiği buluşmada konuşan Vali Şıldak muhtarlık merciinin önemine vurgu yaptı. Şıldak, "En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlık kurumuna verdiği değer, atfettiği önem, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki köprü görevi, en kılcal damarlara kadar nüfuz edebilmeleri, idarenin ve kamu kurumlarında oluşları açısından çok önemlidir. Tüm bunların yanı sıra her muhtar aynı zamanda birer devlet memurudur. Muhtarlar ülkemizde çok önemli katkılar ifa etmektedirler. Muhtar kelimesinin anlamı 'seçilmiş' demektir. " şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "Muhtarlık Kurumuna Yeni Bir Vizyon Gelecek"

Kadın muhtarların vicdanlarıyla, yürekleriyle güzel işler yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "200 yıllık mazisi olan Muhtarlık kurumuna, bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan talimat ve yönlendirmeleriyle yeni bir vizyon, yeni bir gelecek çizilmiştir. 18 Ekim'in 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmesi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takip ve talimatıyla olmuştur. Şimdi de muhtarlarımıza dönük yeni bir atılım paketinin hazırlanmasını bu vizyon içerisinde görmek lazım. Bu yeni atılımlar arasında kadın muhtarlarımıza özel, yeni düzenlemeler için önerilerimiz de oldu. " ifadelerini kullandı.

Muhtarların her zorluklarında yanlarında olduklarını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla Muhtar Hizmet Binası yapımına kadın muhtarlarımızdan başlayacağız. ve yine muhtarlarımız Ankara'ya geldikleri zaman hem çalışmaları hem rahat bir şekilde konaklamalarını temin edebilmek için Ankara'da bir Muhtar Evi yapıyoruz. Muhtarlarımızla birçok konuda iş birliği içerisindeyiz. Sizlerin sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Bundan sonra da destek ve gayretlerinizi bekliyoruz. " diye konuştu.

Balıkesir'de gerçekleştirdiği programına devam eden Bakan Soylu, Ayvalık Vilayetler Evi Otelde kadın muhtarlarla bir araya gelmesinin ardından, Vali Hasan Şıldak ile birlikte Ayvalık İlçesinde bir zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinden bilgi alan Soylu, zeytinin dalından sofraya zeytinyağına dönüşme aşamalarını izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ayvalık'taki temaslarının ardından Karesi Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Daha sonra Balıkesir Öğretmenevine gelen Bakan Soylu burada ilk olarak geniş katılımlı "Balıkesir İl Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir genelinde huzur ve güven ortamının temini için asayişten uyuşturucuyla mücadeleye bir çok konunun ele alındığı toplantının ardından Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen "Uyuşturucuyla Mücadele Projesi"ne dahil olan bağımlılıktan kurtulan gençlerin anneleriyle ve "En İyi Narkotik Polisi Anne"lerle bir araya geldi.

Balıkesir Valiliği tarafından bir yıldır başarıyla yürütülen "Uyuşturucuyla Mücadele Projesi"ne başvurarak sürece dahil olan gençlerin 43'ünün annesinin katıldığı programa ayrıca "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinden de 21 gönüllü anne katıldı.

Programda çocukları bağımlılıkla mücadelede "Uyuşturucuyla Mücadele Proje"sine başvurarak hayatlarına yeni bir kapı açan gençlerin anneleri duygularını aktararak, ellerinden hiç bir şeyin gelmediği ve adeta pes ettikleri bir noktada projenin hayata geçirilmesiyle evlatlarının bu beladan kurtulduklarını söylediler. Proje kapsamında çocuklarının tedavi ve rehabilite olmalarının yanı sıra iş sahibi de oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Vali Şıldak, "Hedefimiz Temiz Aile"

"Uyuşturucuyla Mücadele Projesi"nin "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesinden ilham alarak bir yıl önce başlatıldığını söyleyen Vali Hasan Şıldak proje hakkında bilgi verdi. Uyuşturucu bağımlısı olan gençlerimiz Valilik ve Kaymakamlıkların Açık Kapı Birimlerine başvuru yaptıktan sonra projeye dahil olduklarını söyleyen Şıldak, "Hem merkezde hem de Edremit İlçemizde oluşturduğumuz iki merkezimizde görevli 20'ye yakın personelimizle birlikte rehabilitasyon ve tedavi öncesi bilgilendirme, daha sonra bir tedavi planı ile ayaktan veya yatarak tedavi metoduyla bir arınma süreci oluşturuyoruz. Rehabilitasyon sürecinde psikologlar ve sosyal çalışmacılarımız grup terapileri ve bireysel görüşmeler yapıyorlar. " diye konuştu. Bu kişilere belirli aralıklarla tahlil yapılarak, tekrar uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespit edildiğini söyledi.

Spor ve sanat gibi bir çok etkinlikle projeyi desteklenen çalışmalar yapıldığı bilgisini veren Şıldak, 'Hedefimiz Temiz Aile' dedi. Vali Şıldak, "Arınma sürecinin başarıyla tamamlanması için hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu gençlerimizi altı ay süreyle kamu kurumlarında istihdam ediyoruz. Altı aylık sürenin sonunda da arınma sürecini başarı ile tamamlamışlarsa özel sektörde iş imkanı sağlıyoruz. Bir yıl içinde projemize 405 başvuru aldık. Bu kişilerden 201'i proje içerisinde kalarak tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor. Bu kapsamda 43 gencimiz İŞKUR kapsamında kamu kurumlarında, 4 gencimiz ise özel sektörde çalışmaktadır. Aralık ayı içerisinde de 5 gencimizi daha işe başlatmış olacağız. " şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Soylu, "Devletimiz, Annelerimizin Her Zaman Yanındadır"

Uyuşturucuyla mücadelenin her geçen gün arttığını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu programda yaptığı konuşmada, "Bizim devletimiz, milletimiz sonuna kadar sizinle beraberdir. Gerek 5 yıllık İçişleri Bakanlığım süresince, gerek şahsi hayatım boyunca uyuşturucu meselesinde elde ettiğim en önemli tecrübelerden birisi şudur ki özellikle bu mesele tek başına bir kurumun veya bir kesimin vereceği mücadele değildir. Ne tek başına polisimizin jandarmamızın kurduğu iştir ne tek başına bir sağlık sorunudur ne de teke başına ailenin yalnız başına bırakıldığı zamana çocuğuna verebilecek sosyal yapıyla ilgili bir mesele değildir. " şeklinde konuştu.

Söz konusu bu mücadelede şehirlerin atık sularının dahi test edildiğini sözlerine ekleyen Bakan Soylu, "İçişleri Bakanı olmanın ötesinde ben de bir babayım. Allah herkese bağışlasın iki evladım, bir de torunum var. Hepimiz bu saydığım bütün noktaları izlemek, takip etmek ve bunların çocuklarımıza ne aşıladığına karşı uyanık olmak zorundayız. Arzla mücadele; yani uyuşturucunun başka bölgelerden gelip satılmasının engellenmesine yönelik dediğimiz arzla mücadelede en alasını yapıyoruz. Bize inanmayan, uluslararası raporlara baksınlar. Bizim başarımız oralarda yazıyor. Şehirlerde atık sularada kimyasal analiz yapmaya varıncaya kadar bu illetle mücadele ediyoruz. 62 ilin atıksularında uyuşturucu analizi yapıyoruz. Atık dediğim kanalizasyonlardan numune alınıyor ve o ilin üç aylık periyodundaki veya başka üç aylık periyodunda neler kullanılmış ve ne kadar kullanılmış bunların karşılaştırmaları ve kıyaslarını yapıyoruz. En küçük bir hareketlenmede oraya ağırlık verelim, tedbir alalım diye. Sadece o değil biz 81 vilayetimizi yaklaşık 45 ayrı kriterle risk ölçümü yapıyoruz. " diye belirtti.

Soylu, "Metruk Binalara Karşı Savaş Açtık"

Metruk binaların da uyuşturucu kullanılmasına zemin oluşturduğunu söyleyen Bakan Soylu, metruk binalara savaş açtıklarını vurguladı. Soylu, "2019'da bu konuda yasal düzenleme de yapmıştık. Olabildiğince bu yerlere müdahale ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bu güne kadar 106 bin 827 metruk bina tespit ettik, yüzde 66'sını yıktık, yüzde 15'ini rehabilite ettik. Yani yaklaşık bu binaların 70 binini yıktık, 15-16 binini rehabilite ettik, geriye kalan 18 bin binayı da yıkacağız. Bu binalarda kimsenin ne yaptığı belli değil. İnsanları rahatsız eden huzuru ortadan kaldıran yapılar. Bunları yıkıp geçiyoruz. " şeklinde konuştu.

"Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" Projesine Bakan Soylu'dan Tam Not

Uyuşturucuya karşı verilen bu mücadelede devletin annelerin sürekli yanında olduğunu belirten Bakan Soylu, Balıkesir Valiliği tarafından başlatılan 'Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum' Uyuşturucuyla Mücadele Projesinin çok önemli ve diğer İllere örnek olabilecek bir proje olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Balıkesir programı kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti. Çocuk Eğitim Parkı'nın çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve bilinçli bir toplum oluşturulması açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

İlimizdeki gün boyu gerçekleştirdiği yoğun programı kapsamında Bakan Soylu son olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Hasan Şıldak, programların ardından İlimizden ayrılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yürütülen ve planlanan çalışmalara verdiği destek için teşekkür etti.

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