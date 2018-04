İçişleri Bakanı Soylu - Uyus¸turucu Satıcısını Tero¨ristle Aynı Du¨zlemde Go¨rüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucunun insanları hem dogˆrudan hem tero¨r u¨zerinden tehdit ettiğini belirterek, bu noktada uyus¸turucu satıcısını tero¨ristle aynı du¨zlemde go¨rdüklerini bildirdi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, başkanlığında toplandı.

Bakan Soylu, komisyonunda sunum yaptı.

Birles¸mis¸ Milletler Uyus¸turucu ve Suc¸ Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan du¨nya uyus¸turucu raporlarına go¨re, du¨nya genelinde 15-64 yas¸ arası her 20 kis¸iden birinin, yani yaklas¸ık 247 milyon kis¸inin hayatlarında en az bir kere uyus¸turucu madde kullandıgˆının tahmin edildiğini anlatan Soylu, uyus¸turucu ticaretinin, o¨zellikle gec¸en yu¨zyılın ikinci yarısından itibaren organize suc¸ o¨rgu¨tleri ve ku¨resel tero¨r ic¸in finans kaynagˆı, uluslararası ilis¸kilerde ise politik arac¸ ve hedef haline geldiğini ifade etti.

Tu¨rkiye'nin, dogˆusunda yer alan u¨lkelerde u¨retilen dogˆal uyus¸turucuların, afyon ve tu¨revlerinin Türkiye'ye ve batıya; Avrupa'da u¨retilen sentetik uyus¸turucuların ise Türkiye ve ko¨rfez u¨lkelerine transferinde o¨nemli bir kavs¸akta olduğuna işaret eden Soylu, "Yani hem gec¸is¸ u¨lkesi hem de konak u¨lke durumundayız. Ayrıca u¨lkemizdeki yüzde 16,5'lik genc¸ ve dinamik nu¨fus hedef u¨lke olarak cazibemizi artırmaktadır." dedi.

Türkiye u¨zerinden gec¸en Balkan rotasının en o¨nemli kanal olmayı su¨rdu¨ru¨rken, son do¨nemde gu¨ney ve kuzey rotalarının da o¨nem kazanmaya bas¸ladığını bildiren Soylu, "2017 Afganistan Afyon Aras¸tırması'na go¨re; 2017 yılında 9 bin ton afyondan yaklas¸ık 425 ton eroin u¨retilecegˆi, bu miktarın 97 tonunun İran kaynaklı olarak Tu¨rkiye gu¨zergahından gec¸ecegˆi, bu 97 tonun da yu¨zde 21'inin, yani yaklas¸ık 20 tonunun Tu¨rkiye'de kalacağı beklenmektedir." bilgisini verdi.

Uyuşturucuda terör bağlantısı

Dogˆu Akdeniz'de alınan tedbirler kapsamında, uyus¸turucu kac¸akc¸ılıgˆına mu¨dahale edebilmek ic¸in halihazırda bin 100 personel, 21 gemi-bot, 3 helikopter-uc¸ak, 2 mobil radar ve 1 insanız keşif uçağı kullanıldığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Birles¸mis¸ Milletler (BM) du¨nya uyus¸turucu raporları ve Avrupa uyus¸turucu raporlarında u¨lkemizin ku¨resel eroin yakalamalarının yüzde 16'sını (4 bin 537 kilogram) Avrupa geneli eroin yakalamalarının ise 2 katını (8 bin 294 kilogram) tek bas¸ına gerc¸ekles¸tirdigˆine yer verilmis¸tir. Du¨nya uyus¸turucu raporlarına go¨re, 2015 yılında yakalanan yaklas¸ık 5,7 milyon ecstasy ile u¨lkemiz du¨nyada birinci olmus¸tur. Avrupa'da her do¨rt kis¸iden biri hayatlarının bir do¨neminde herhangi bir madde kullanmıs¸ken u¨lkemizde bu oran halen yüzde 2,7'dir. Tu¨rkiye'nin uyus¸turucu yakalamalarında o¨nemli bir tecru¨besi ve iradesi var. Bu, uluslararası kamuoyunun da kabul ettigˆi bir gerc¸ek. Bu dogˆrultuda gerc¸ekles¸tirdigˆimiz o¨nemli operasyonlarımız da so¨z konusu."

"Gu¨venlik gu¨c¸lerimizce 2 yıl su¨reyle bu¨yu¨k bir gizlilik ve titizlikle yu¨ru¨tu¨len operasyonda yakalanan o¨rgu¨t u¨yelerinin aynı zamanda PKK/KCK ve FETÖ/PYD tero¨r o¨rgu¨tleriyle de derin bagˆlarının bulundugˆu, her iki o¨rgu¨t adına da faaliyet yu¨ru¨ttu¨kleri tespit edilmis¸tir." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"12 Mayıs 2017'de yapılan Çanakkale operasyonunda Singapur bandıralı gemiye operasyon du¨zenlenmis¸ ve 293 kilo kokain ele gec¸irilmis¸tir. 2 Haziran 2017 tarihinde, Kongo bandıralı bir gemiye, sahil gu¨venlik ve deniz kuvvetleri komutanlıkları unsurlarıyla birlikte operasyon du¨zenlenmis¸, 1 ton 71 kilo eroin maddesi ele gec¸irilmis¸ olup, 9 s¸u¨pheli yakalanmıs¸tır. Ele gec¸irilen miktar, yakın tarihimizde tek seferde yapılan en yu¨klu¨ eroin yakalamasıdır."

Kritik 15 ilçe

Tu¨rkiye'nin ulusal boyutta da uyus¸turucu ile ilgili o¨nemli risklerinin so¨z konusu olduğunu belirten Soylu, "Yu¨zde 16,5 olan genc¸ nu¨fusumuz bu zehir tacirlerinin is¸tahını kabartıyor. Ayrıca u¨lkemizde faaliyet go¨steren tero¨r o¨rgu¨tlerine uyus¸turucudan ciddi bir finans sagˆlanıyor. PKK'nın uyus¸turucudan elde ettigˆi gelir, yıllık 1,5 milyar dolar civarında." diye konuştu.

Soylu, Afrin'deki operasyon sırasında, PKK ve PYD'lilerin uyuşturucu maddeleri nasıl depoladıklarının ve bunların geçişini nasıl koordine ettiklerinin belli kısımlarının kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, "Uyuşturucu hem insanımızı dogˆrudan tehdit ediyor hem de tero¨r u¨zerinden tehdit ediyor. Bu noktada uyus¸turucu satıcısını tero¨ristle aynı du¨zlemde go¨rüyoruz." dedi.

Yapılan operasyonlar, ele gec¸irilen malzemeler, istatistik ve analiz gibi digˆer c¸alıs¸malarla o¨ncelikle 15 ilde bulunan kritik o¨neme haiz 15 ilc¸e belirlendiğini aktaran Süleyman Soylu, kritik olarak tespit edilen illerde ilgili tu¨m kurum temsilcilerinin katılımıyla "genel gu¨venlik ile uyus¸turucuyla mu¨cadele toplantıları" yapıldığını kaydetti.

Uyus¸turucu ile mu¨cadelenin c¸ok boyutlu bir mesele olduğunu, mevzuat, teknik ve personel kapasitesi, uygulamalar ve projeler, narkotero¨r gibi bas¸lıklarının bulunduğunu ifade eden Soylu, bu konuda yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeleri hatırlattı.

Soylu, 694 Sayılı KHK ile esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kis¸ilere kars¸ı hapis cezasına ek olarak adli para cezasının eklendiğini; esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kis¸ilerin iletis¸iminin tespit edilebilme, dinlenebilme, kayda alınabilme ve teknik arac¸larla izlenebilme ve uyus¸turucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suc¸unda kullanılan araca el koyulma imkanı getirildiğini anlattı.

Personel sayısında atış

Uyus¸turucu kac¸akc¸ılıgˆı ile mu¨cadele eden birimlere ait verilerin tek bir merkezde du¨zenli olarak toplanması amacıyla Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığınca "Uyus¸turucu Karar Destek Sistemi"nin 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla hayata gec¸irildiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Yetis¸mis¸ ve nitelikli personel, bu mu¨cadelenin en önemli süreci. FETÖ'ye bulaşmamış polislerimizin yetkin olanlarını bu alana kaydırmak durumunda kaldık. Şu anda emniyet müdürü ile komiser arasında yönetici bulmakta zorluk çektiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Buna rağmen terör, asayiş, uyuşturucu trafik dahil olmak üzere birçok konuda adımlarımızı entegrasyon ve koordinasyonu baz alarak atmaya çalışıyoruz."

Soylu, Eylu¨l 2016'dan bugu¨ne emniyet narkotik s¸ube birimlerinde go¨rev yapan personel sayısının 2 bin 519'dan 4 bin 231'e yükseldiğini, jandarmada uyus¸turucu ile mu¨cadele kısmında go¨rev yapan personel kadrosunun da 192'den 429'a çıkarıldığını bildirdi.

Uyus¸turucu aramalarında en o¨nemli yardımcılarının dedekto¨r ko¨pekler olduğunu kaydeden Soylu, u¨lke genelinde u¨retilip yetis¸tirilen uyus¸turucu ve narkotik madde arama brans¸ında toplam 286 dedekto¨r ko¨pek bulunduğunu, bunların 161'nin emniyet, 121'inin jandarma, 4'u¨nün sahil gu¨venlik komutanlıgˆı bu¨nyesinde tutulduğunu, görev köpekleriyle beraber yakalamalarda oranın yüzde 14,8'e ulaştığını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele projeleri

"Uyus¸turcu ile mu¨cadelede en o¨nem verdigˆimiz projelerden birisi de Narkotim Projesi'dir. Halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin bas¸langıcından itibaren 43 bin 123 operasyon gerc¸ekles¸tirilmis¸, 76 bin 170 sokak satıcısı yakalanmıs¸, 25 bin 342 s¸ahıs tutuklanmıştır." diyen Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Ayrıca jandarma genel komutanlıgˆımızda benzer bir projeyle 29 il bu¨nyesinde 33 adet uyus¸turucuyla mu¨cadele analiz ve takip timi go¨rev yapmaktadır. Uyus¸turucu ticareti ve kullanımının o¨nu¨ne gec¸ilmesi amacıyla, 14 bin 811 metruk bina tespit edilmis¸, bunların 6 bin 902'si yıkılmıştır. 762 okula gu¨venlik kamera sistemi kurulacak ve kent gu¨venlik yo¨netim sistemine entegre edilecek. Ayrıca halen bin okulda da c¸alıs¸malar devam ediyor.

TUYGUN Projesi ile uzaktan algılama ve go¨ru¨ntu¨ analiz yetenegˆi kazandırılarak mayın, el yapımı patlayıcı, hedef bitkiler (kenevir, has¸has¸) ekim alanları, sıgˆınak ve magˆaraların tespiti hedeflenmektedir. 2017 yılında Diyarbakır'da sistemin test edilmesi amacıyla, ortalama 20 bin fitten yapılan uc¸us¸larda toplam bin 490 kilometrekare yu¨ksek c¸o¨zu¨nu¨rlu¨klu¨ kameralar ile taranmıs¸tır. Yapılan analiz neticesinde belirlenen 13 koordinattan 10'unda kenevir oldugˆu tespit edilmis¸tir. Lice ve kırsalında kenevir üretilen tarlalarda şimdi buğday üretiliyor.

Zırhlı sokak aydınlatması projesi, Narkomobil Projesi, farkındalıgˆı ve uyus¸turucu ile mu¨cadele bilincini artırmak ic¸in Narkotır, Narkorehber, Narkolog, Narko Afis¸-Narko Slogan, Narkonet Projeleri bunlardan birkac¸ıdır. Narkomobil'de Whatsapp u¨zerinden ihbar topluyoruz. Halen 45 ilde aktif olarak faaliyet go¨stermekte olup, toplam ihbar sayısı 5 bin 771'e ulas¸mıs¸tır. Narkotır Projesi'nde 167 bin 180, Narko rehber projesinde ise 81 ilde 95 bin 873 kis¸i bu egˆitimlerden yararlandı."

İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca sivil toplumu da is¸in ic¸ine sokmak gerekliligˆinden hareketle madde bagˆımlılıgˆıyla mu¨cadele eden derneklere destek olduklarını ve bu kapsamda 4 yılda 77 dernegˆe toplam 5 milyon lira destek sağladıklarını vurguladı.

(Sürecek)