Ferhan Şensoy "İçimde ukde kaldı" demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti

Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sanata adanmış bir yaşam sürdüren Şensoy geçtiğimiz haziran ayında verdiği bir röportajda, "Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" demişti. Usta oyuncu isteğini gerçekleştirmeden dünyadan göçüp gitti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Geride binlerce sevenini bırak duayen oyuncunun mesleği ile ilgili hayalleri de yarım kaldı.

"İÇİMDE UKDE KALDI" DEMİŞTİ

Ferhan Şensoy, Haziran 2021'de Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlamıştı.Dijital ortamda bir projesi olup olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" demişti.

"YÜZÜME BİR KERE GÜLMEDİ"

Babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini anlatan Ferhan Şensoy, o günleri şöyle ifade etmişti: "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu, sürüneceğimi düşünüyordu. 'Şahları da Vururlar'ın 3'üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza, 'Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum' demiş. Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi."