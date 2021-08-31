Ferhan Şensoy "İçimde ukde kaldı" demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ferhan Şensoy "İçimde ukde kaldı" demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sanata adanmış bir yaşam sürdüren Şensoy geçtiğimiz haziran ayında verdiği bir röportajda, "Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" demişti. Usta oyuncu isteğini gerçekleştirmeden dünyadan göçüp gitti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti. Geride binlerce sevenini bırak duayen oyuncunun mesleği ile ilgili hayalleri de yarım kaldı.

"İÇİMDE UKDE KALDI" DEMİŞTİ

Ferhan Şensoy, Haziran 2021'de Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlamıştı.Dijital ortamda bir projesi olup olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" demişti.

'İçimde ukde kaldı' demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti

"YÜZÜME BİR KERE GÜLMEDİ"

Babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini anlatan Ferhan Şensoy, o günleri şöyle ifade etmişti: "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu, sürüneceğimi düşünüyordu. 'Şahları da Vururlar'ın 3'üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza, 'Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum' demiş. Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi."

'İçimde ukde kaldı' demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti
'İçimde ukde kaldı' demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti
Ferhan Şensoy 'İçimde ukde kaldı' demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti
Ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili ayrıntıları kızı paylaştı
Ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili ayrıntıları kızı paylaştı
Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e 5 ay sonra kavuştu! Mektubunun son satırları bugünü işaret ediyor
Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e 5 ay sonra kavuştu! Mektubunun son satırları bugünü işaret ediyor
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Umut Meraş Mame Thiam Salih Uçan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ferhan Şensoy "İçimde ukde kaldı" demişti! İsteğini gerçekleştiremeden dünyadan göçüp gitti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 16:52:43. #1.16#

title