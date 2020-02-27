İç Anadolu'da kültür sanat

27.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:22

Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek. Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı eser, Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 29 Şubat Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 29 Şubat Cumartesi saat 19.30'da "Plastik Aşklar" tiyatro oyunu sahnelenecek.



Eğitimli, hayatla eğlenebilen "Alev" ile çekingen, kendini savunmaktan korkan "Sezen"in yüzleşmeleri, gelgitleri, karşılaştıkları sorunlarla baş etme mücadelelerini anlatan oyun, kadın psikolojisini anlamak adına mesajlar veriyor.



Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği oyundaki iki kahramandan "Alev"i usta oyuncu Oya Başar, "Sezen"i ise Begüm Birgören canlandırıyor.

Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 28 Şubat Cuma saat 19.00'da "Töre" adlı oyun sahnelenecek.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Yavuz Tekin'in yönettiği oyunda, kökeni ne olursa olsun kan davasının gereksizliği ve bundan en fazla kadınların olumsuz etkilenmesi işleniyor. İki perde halinde seyirci ile buluşacak oyun ücretsiz izlenebilecek.

Kırıkkale

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda, 29 Şubat Cumartesi saat 19.30'da Sivas Devlet Tiyatrosunun "Lena, Leyla ve Diğerleri" oyunu izleyiciyle buluşacak.

Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği oyunda, Filiz Demiralp rol alıyor. Oyunun dekoru Özlem Karabay, kostümleri Nalan Türkoğlu, ışık tasarımı ise Çetin Atay'a ait.

Eserde, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.

Kayseri



Yeni kurulan Kayseri Devlet Tiyatrosu perdelerini İskender Pala'nın yazdığı, Mustafa Kurt'un yönetmenliğini yaptığı "Leyla ile Mecnun" adlı oyunla açacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, 28 Şubat Cuma saat 20.00'de, 29 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de, 1 Mart Pazar ise saat 14.00'te Kayseri Devlet Tiyatrosu sahnesinde izlenebilecek.



Musa Eroğlu, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası, 4 Mart Çarşamba günü Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Kaynak: AA