Tatlıses'ten Kılıçdaroğlu'na Sert Yanıt: Atatürk'e Hakaret Etti

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İbrahim Tatlıses "Kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP'yi kuran. Sanatkar ve sanatçılar için demedi mi 'Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkar olamazsınız'. Sen ne dedin; 'Reziller' dedin.

AFRİN'DEKİ ASKERLERE MORAL VERMEK İÇİN GİDEN SANATÇI GRUBUNDAYDI

AK Parti İzmir milletvekili aday adayı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan temayül (eğilim) yoklamasında, partililerin oylarını almak için teşkilat turunu sürdürüyor. Tatlıses, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyareti için 2 Nisan'da Hatay'a giden sanatçı grubunda yer alan İbrahim Tatlıses, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"MEGRİ MEGRİ'Yİ DE DİLO DİLO'YU DA SÖYLERİM"

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'na seslenen Tatlıses şöyle dedi: "Adam kendi partisini kuran adama hakaret ediyor. Mustafa Kemal Atatürk değil mi CHP'yi kuran. O değil mi ilk başkanı. Şimdi adam ne dedi bizim için; biz sanatçı değil miyiz? Sanatkar ve sanatçılar. Demedi mi 'Ey efendiler, her şey olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatkar olamazsınız'. Sen ne dedin; 'Reziller' dedin. Neymiş efendim Afrin'e giderek 'Dilo dilo yayları' söylemişiz. Ben, 'megri megri'yi de dilo diloyu da söylerim. Benim için fark etmiyor. Ama onlar için çok fark ediyor."

ASKERE MORAL VERMEK İÇİN GİTTİKLERİNİ VURGULADI

Tatlıses, dün Narlıdere İlçe Teşkilatı'nı ziyareti esnasında "AK Partiye gönlümü verdim, gerekirse kellemi de veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: AK Parti için kellemi bile veririm, dedim. Afrin için moral ziyaretine dönecek olursak, bizi cenazeye mi şehit ailelerine mi çağırdı? Biz oraya şehit ailelerine gitseydik, Fatiha okuyacaktık. Askere morale gittik, 'yaylalar'ı söyledik. Ne var bunda?

"İZMİRLİLERİ UYANDIRMAMIZ LAZIM'

Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini söyleyen İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hala uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka'ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi'nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi'den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki 'Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım.

"İZMİR'İ UÇURMAYA GELDİK" VAADİNDE BULUNDU

İzmir'in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil" dedi.

BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU'NU ELEŞTİRDİ: 5 SENEDİR BURADAYIM HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

İzmir'de yapmak istediği projeleri de açıklayan Tatlıses'in hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu oldu. Tatlıses, "Ben 5 senedir buradayım, hiçbir şey değişmedi. Ondan önce de 35 sene gittim geldim. Şu anda İzmir'in İstanbul'dan sonra gelmesi lazım ama gelmiyor. Halatı mı kırık neyi kırık bilmiyorum. Çekiyorlar çekiyorlar gelmiyor. Türkiye'yi bırak yurt dışından fuara gelirlerdi. Fuar açılıyordu. Ben 5 senedir buradayım, fuara yaklaşmıyorum bile. Projemin biri fuarı canlandırmak, diğeri körfez kokusunu önlemek. 2.5 saatte Karşıyaka'ya gitmek istemiyorum. Niye İstanbul- İzmir arası 3 buçuk saat? Gerdanlığı yaptıkları için. İzmir bir defa bu at gözlüğünü çıkaracak. Çıkarmadığı zaman bir şey görmüyor. Aziz Kocaoğlu kaç senedir burada. 15 sene mi etti? 15 senede insan çocuğunu nişanlıyor, askere gönderiyor, evlendiriyor. O sünnet bile etmedi. Adam muhterem bir adam ama iş yapmıyor" diye konuştu.