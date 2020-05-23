İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
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İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinden alındığını öğrenince istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu. Kalın, "Bir askerin görevden alınması normaldir. Kendisi çalışmaları ve eserleriyle katkı vermiştir. Bundan sonra da verebilir." dedi.

23.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:14

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'nin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Sözcü Kalın, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen, ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilinceistifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Kalın, "Bir askerin görevden alınması normaldir. Kendisi çalışmaları ve eserleriyle katkı vermiştir. Bundan sonra da verebilir." dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜ HAZİRAN ORTASINDA AÇILACAK"

Koronavirüs salgınıyla ilgili normalleşme adımlarını da değerlendiren Kalın, "Turizm sektörünün haziran ortasında açılmasını bekliyoruz. Turizmle ilgili adımlar sağlık tedbirleriyle çelişmeyecek.Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak. Türkiye'de maske sıkıntısı yaşanmadı. Şu anda da vatandaşlarımızın maskeye ulaşma konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ama maske dağıtımında zaman zaman sıkıntı oldu." dedi.

HAZİRAN'IN İLK HAFTASI ANKARA'YA DÖNÜŞ OLABİLİR

Kalın gündeme ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Haziran'ın ilk haftası Ankara'ya dönüş söz konusu olabilir. Muhtemelen yurtdışı seyahatlarimizi bir müddet daha erteleyeceğiz. Belki bu yıl BM Genel Kurulu toplantıları da fiziki olarak New York'ta değil, video konferans yoluyla yapılacak.

"2020 TÜM EKONOMİLER İÇİN KAYIP OLACAK"

Türkiye sağlık turizminde çok ciddi avantajlar sağladı. Herkesin sosyo-ekonomik sistemi bir bakıma test edildi, biz iyi çıktık. Sağlık alanında, gıda alanında, siber alanda. Türkiye gıda noktasında güçlü bir altyapıya sahip. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Ancak 2020 dünyada tüm ekonomiler için bir kayıp yılı olacak.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ TARTIŞMASI

Türkiye'de bu dönemde bir seçim ortamı yok. Baskın seçim yok. Seçimler 2023'te yapılacak. Ama milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı. Milletvekili transferi sivil siyasete zarar vermiştir.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN MÜZİK YAYINI

Bu herkese karşı yapılan bir provokasyon. Bu konuda herkes tepkisini ortaya koydu. Bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar. Milletimiz bu tür şeyleri çok gördü, tabii ki itibar etmez. Soruşturma devam ediyor.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Biz Libya halkının yaklaşık 10 yıldır içinde bulunduğu kaostan çıkmasını istiyoruz. Biz bu konudaki çalışmaları tek başımıza yapmıyoruz. Ulusal Mutabakat hükümetine bizim desteğimiz devam etti, bundan sonra da devam edecek. Hafter bugüne kadar hiçbir barış anlaşmasına, ateşkese uymadı. Türkiye Hafter'in tehdiklerine boyun eğmez. Batı da bize Hafter'in güvenilmez olduğunu söylüyor. Uluslararası toplumun Hafter7e tavır alması gerekir. Bizim bir an önce siyasi çözüm masasına dönmemiz geriyor. ABD yönetiminin Libya konusunda odaklanma sorunu var.

PYD-BARZANİ GÖRÜŞMESİ

Suriye'de terörle ilgili bir grup muhatap alınamaz. Nasıl Türkiye'de PKK Kürtlerin temsilcisi değilse, Suriye'de de PYD ve YPG oradaki Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söylüyorum."

İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir

Güncel Manşet

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