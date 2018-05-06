İbrahim Büyükak, Güzeller Güzeli Çocukluk Aşkıyla Evleniyor
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla şöhreti yakalayan İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile bu akşam dünyaevine giriyor.
Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile bu akşam nikâh masasına oturuyor.
ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENİYOR
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda nikâh masasına oturacak.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR: BUGÜN O GÜN
Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan ''Bugün o gün'' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek.
İkili bu akşam nikah masasına oturuyor;
YORUMLAR (28)
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bu adam demir dogramaci , marangoz ya da guvenlik gorevlisi falan olsa kiz yine evlenirmiydi cok merak ediyormCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEYKOZDAYIM GELİYORUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tamam görüntü olarak uyum sıfır ama inanın ruh uyumu daha önemli ) erkek çok yakışıklı olduğu zaman kızların ilgisinden şımarabiliyor,kızlar bu konuda daha umursamaz olabiliyor biz erkeklere göre..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hatun belli ki para ya gelmiş bu tipe gelecek hali yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Buraya yorum yapan tum kendini bilmeze gelsin nasil haber okuyorsunuz cocukluk askiyka evlenmis para para dininiz imaniniz para bu Adam 15 yasindaykenmi meshur oldu parayi nerden bulacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır