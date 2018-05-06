İbrahim Büyükak, Güzeller Güzeli Çocukluk Aşkıyla Evleniyor

Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile bu akşam nikâh masasına oturuyor.

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENİYOR

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda nikâh masasına oturacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR: BUGÜN O GÜN

Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan ''Bugün o gün'' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek.

İkili bu akşam nikah masasına oturuyor;