İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü "değişim öncülerinin" oldu

04.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:09

Kale Grubu'nun yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün sahipleri Erken Aşama kategorisinde "Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi", İleri Aşama kategorisinde "Toyi", İş Birliği kategorisinde ise "Kodluyoruz" sosyal girişimleri oldu.

Kale Grubu'nun, 2016 yılında vefat eden Kurucusu Dr. İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak adına dünyanın ilk ve en geniş¸ sosyal girişimcilik platformu Ashoka iş birliğinde bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün kazananları The Seed'de düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İş, sanat ve eğitim dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde; toplumdaki sosyal bir problemi tespit ederek, buna yönelik inovatif çözümler geliştiren sosyal girişimciler ödüllendirildi.

Geçen sene olduğu gibi üç kategoride dağıtılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nde, teknolojiden bağımsız olarak kodlama eğitiminin erişilebilir olmasını sağlayan bir oyun ortamı sunan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi ile Alp Ar Erken Aşama kategorisinin, çocuklara özel oyun deneyimleri tasarlayan, çocukların etraflarındaki her şeyi eşsiz oyuncaklara dönüştürmelerini sağlayan yaratıcı bir oyun kiti sunan ve oyun hakkı savunuculuğu yapan Toyi ile Elif Atmaca İleri Aşama kategorisinin kazananı oldu.

Gençlerin hayal ettikleri bir hayata ve ilk işlerine adım atmaları için yazılım eğitimleri veren ve Ahiler Kalkınma Ajansı ile çalışarak bilinirliğini ve etkisini artıran Kodluyoruz Girişimi ile Gülcan Yayla, İş Birliği kategorisinin kazananı oldu.

Kazananlar ödülü Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın elinden aldı.

"Umuyoruz ki Kale Grubu'nun üstlendiği bu öncü rol diğer kurumlara da ilham verir"

Okyay, törende yaptığı konuşmada, "İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ile yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesaretini gösteren sosyal girişimcilerin önünü açmayı; onların yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu ise, "Kale Grubu ortaklığında üç senedir gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü aracılığıyla erken aşama, ileri aşama ve iş birliği kategorilerindeki sosyal girişimcileri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. İş dünyasının sosyal girişimcilik ekosistemine verdiği sürdürülebilir katkı şüphesiz çok kıymetli. Umuyoruz ki Kale Grubu'nun üstlendiği bu öncü rol diğer özel sektör kurumlarına da ilham verir. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Başvurular yüzde 100 arttı"

Bu arada Okyay Ödül Töreni öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde, babası İbrahim Bodur'un her yaptığı işte sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, "Küçük adımlarla başladık ama hedefimiz büyük. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nün uluslararası bir ödül olmasını ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de sosyal girişimciliğe olan ilginin giderek arttığını aktaran Okyay, "Bir araştırmaya göre, sosyal girişimci için en iyi ülke sıralamasında Türkiye 42. sırada yer alıyor. Türkiye nitelikli iş gücünü çekmede ise 13. sırada bulunuyor." bilgisini verdi.

Okyay, Türkiye'de nitelikli sosyal girişimci ekosisteminin bulunduğunu, kaynağa ulaşmada sorun yaşandığını anlatarak, sosyal girişimcilerin şirketlere de iyi geldiğini, kurumsal inovasyonu da desteklediklerini söyledi.

Bu ödüllerin amacının sadece ödül vermek değil, ekosistemi genişletmek olduğunu belirten Okyay, sürdürülebilirlik anlamında riski azaltmak için sosyal girişimcilerin kendi aralarında network kurmalarını istediklerini, bu noktada Ashoka'nın desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Okyay, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödüllere gelen başvurunun, ilk seneye göre yüzde 100 arttığını, bu yıl 350 kişiden başvuru aldıklarını vurgulayarak, katılımcıların yüzde 45'inin İstanbul'dan geldiğini, başvuranların yüzde 45'inin kadın, yüzde 55'inin erkek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA