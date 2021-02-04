İbo Show konuğu Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli?

İbo Show konuğu Ayşe Mine kimdir? Ayşe Mine kaç yaşında, nereli? Ayşe Mine hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: AYŞE MİNE KİMDİR?

Ayşe Mine (30 Ocak 1961, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncudur.

HAYATI VE KARİYERİ

Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul'da yorgancılık yapan babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım'dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu'nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi'nde bitirmiştir.

Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45'lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80'li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Müziğe 13 yaşında iken Radife Erten'den müzik eğitimleri alarak başlamıştır. Radife Erten'den sonra ise Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut'tan dersler aldı ve bu süreçte Melahat Pars'tan da faydalanmıştır. Daha sonra ise Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne devam etmiştir. 15 yaşına geldiğinde Nino Varon ile tanıştırılmıştır. Bir yıl sonra 16 yaşındayken ilk 45'lik plağını çıkarmıştır. Mathima Solfège isimli Yunanca şarkıya Türkçe sözler yazılmıştır. Türkçe sözlerini Ülkü Aker'in yazmış olduğu ve düzenlemesini ise Onno Tunç'un yaptığı aranjman şarkısı "Sıkı Fıkı" ise bestesi Jacques Demarny ve Enrico Macias'a ait olarak aranje edilen "Demek Ki Öyle" ismiyle yayımlanmıştır.

Ayşe Mine, 1978'de televizyona çıkarıldığı ilk gecede meşhur olan sanatçıların ilk örneklerinden biriydi. Mine, Nino Varon'un Nilüfer'den sonraki ikinci büyük keşfidir. Ayşe Mine o günlerde henüz okula gitmekte olan ve daha 16 yaşında olan genç bir şarkıcıdır. İlk 45'lik plağını 1977 yılının bitmesine doğru resmî olarak çıkarmasına rağmen şarkılarının TRT'nin kontrolünden geçmemesi nedeniyle o yıllarda istediği büyük çıkışı gerçekleştirememiştir. Şarkıları TRT'nin kontrolünden geçememesine rağmen plağı piyasaya resmî olarak çıkarıldığından hemen sonra Hey Dergisi tarafından çok beğenilmiş; seçtiği parçanın sesine uyması, sesinin gücü ve düzenlemelerin başarılı ve kulağa hoş gelmesi sebebiyle Ayşe Mine'nin ileriki yıllarda büyük bir çıkış yakalayacağı düşünülmüştür.

O yıllarda popüler olan pop müziğe ilk adımlarını atmıştır fakat sonraki yıllarda arabesk müzik popülerleşmeye başlamıştır. 80'li yıllarda pop müzikten arabesk müziğe geçerek yeni bir tarza geçen Ayşe Mine, 1977 yılındaki ilk 45'lik plağından "Demek ki Öyle" adındaki aranjman şarkısını çıkarmıştır. Hey Dergisi okuyanlarına göre 1978'de "1978 Yılının En İyileri Yılın Ümit Veren Sanatçıları" sıralamasında Ayşe Mine birinci olarak seçilmiştir.

Birkaç ay geçtikten sonra Ayşe Mine'nin artık TRT ekranlarına çıkmasına engel olan kontroller kalkmıştır ve o günlerdeki tek kanal olan TRT'de Ayşe Mine plağında yer alan iki şarkıyı da ekranların başında söyleyebilme fırsatı edinmiştir. Babasının mesleği yorgancı olması sebebiyle unvanı "Yorgancının Kızı" ile anılmıştır. Ayşe Mine verilen bu unvanla herkesin dikkatini çekmiş ve ona olan ilgiler artmıştır. Güzel yorumlar ve olumlu eleştirilerin hemen arkasından Ayşe Mine'nin 1977'de Nova Plak'tan çıkardığı Demek Ki Öyle/ Sıkı Fıkı 45'lik plağı Hey Dergisi'nin "Haftanın 45'likleri" listesinde birinci sıraya yükselmiştir. Ağır bir yükselme göstermiş ve birkaç hafta listede kalmıştır. Fakat Ayşe Mine'nin medya desteği olmaması sebebiyle çıkardığı ilk 45'lik plağı olan Demek Ki Öyle/ Sıkı Fıkı isimli plağı istenilen seviyede satamamıştır ve bundan sonraki plak ve kasetlerinde de Hey Dergisi'nin listelerine girememiştir.

1978 yılında Hürriyet Gazetesi tarafından verilen Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü'nü kazanan Ayşe Mine, 2019 yılında OnurAkayMedya tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. 1979 yılında ise Atilla Atasoy ve Dağhan Baydur ile birlikte Eurovision seçmelerine katılmıştır. Eurovision seçmelerinde yarı finale kadar yükselmişlerdir ancak finale kalamamışlardır. Eurovision seçmelerinin hemen arkasından bir EP yayımlamışlardır. 1980'li yıllara gelindiğinde Ayşe Mine, o dönemde yaygınlaşan arabesk müzik türünün yoğunlaşmasından dolayı o yıllarda yönünü arabesk müziğe çeviren diğer müzisyenler gibi pop müzik türünde şarkılar söylemeyi bırakıp arabesk müzik türünde şarkılar söylemeye başlamıştır. Bundan sonraki yıllarda ise arabesk müziği türünde plaklar ve kasetler çıkarmaya başladı. 1982 yılında çıkardığı O Gün Gelmesin albümü bir milyon barajını aşmıştır. Bu albümde en popüler olan şarkı Neredesin Ey Talih ve Günün Birinde dir. 90'lı yıllara gelindiğinde Bir Sen Kaldın albümü yılın en çok satan albümlerinden olmuş,şarkı radyolarda çok çalmış ve yılın Hitler'i arasına girmiştir. 1988 yılında çıkardığı Suskunum albümü çok satmıştır. Bu albümde en çok dikkat çeken şarkı ise Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkısıdır. Daha sonra bu şarkıyı Zeki Müren seslendirmiş ve bu şarkı bir daha patlamıştır. Nova Plak'tan bir, Yankı Plak'tan 2 plak yapmıştır. Daha sonraki yılarda ise Emre Plak'ta 16 yıl solistlik yapmıştır ve Emre Plak etiketiyle 11 tane albüm çıkarmıştır. Ayşe Mine Erkek Milleti adındaki plağı ile Altın Long Play ödülünü kazanmıştır. Ayşe Mine, 2017 yılında Tarkan'ın çıkardığı Beni Çok Sev şarkısının Ayşe Mine'nin 1984 yılında Emre Plak'tan çıkardığı Yemin Mi Ettin albümünde yer alan Ellerim Uğurlar şarkısından çalıntı olduğu iddiaları ile gündeme gelmiştir. Daha sonra bu eserin bestecisi olan Cengiz Tekin MESAM'a başvurmuş ve MESAM tarafından verilen kararda şarkıların benzerlik taşımasından dolayı tarafların kendileri arasında anlaşması gerektiği yönünde karar verilmiştir.

Ayşe Mine, 2019 yılında ise meslektaşı Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akay'la düet çalışması yapmıştır. Akay'la birlikte okuduğu "Yakalım Gemileri" isimli şarkıya klip çeken Mine'nin, uzun bir aradan sonra müzik piyasasına dönmesi basın ve medyada ses getirmiştir.

OYUNCULUK KARİYERİ

Erkek Milleti isimli plağı ile "Altın Long Play" ödülünü kazanan Ayşe Mine, yine bu isimle Murat Soydan ile başrollerini birlikte oynadığı 1986 yılında Erkek Milleti sinema filmini çekmiştir.[28] Erkek Milleti sinema filminden 8 yıl sonra 1994'te senaryosunu Vecdi Uygun'un yazdığı ve yönetmenliğini Demirhan Ersunar'ın yaptığı Mutlugiller isimli televizyon dizisinin başrolünde kendisi olmasının yanı sıra Meral Zeren, İbrahim Gündoğan, Diler Saraç, Sadettin Erbil, Canan Hoşgör gibi oyuncularla da birlikte oynamıştır.

ÖZEL HAYATI

1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu vardır.

DİSKOGRAFİ

Demek Ki Öyle/ Sıkı Fıkı

Sevdik De Ne Oldu/ Mum

Hopşirinini

O Gün Gelmesin

Erkek Milleti

Yemin Mi Ettin

Unutamazsın

Güzel

Dertli Gelin

Suskunum

Boşa Beni

Ben De Seni...

Bir Sen Kaldın

Şaka Yaptım

Yalancı/ Ağla Gönül

Utan

Yakalım Gemileri

FİLMOGRAFİ

Erkek Milleti

Mutlugiller

İBO SHOW KONUKLARI 6 ŞUBAT 2021

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