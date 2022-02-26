İbo Show'a konuk olan Songül Karlı, iki göğüs dekolteli kıyafetiyle adından söz ettirdi
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Yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konukları Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba oluyor. Oryantal Didem'in "Programda göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" sözlerini hiçe sayan Karlı, dekolteli iki elbise tercih etti.
Konukları ve eğlenceli içeriğiyle dikkat çeken İbo Show'un yarın akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Songül Karlı, Cengiz İmren, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba'nın konuk olduğu programa kıyafet tercihleriyle damga vurdu.
SONGÜL KARLI DEKOLTELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Son zamanlarda imajıyla ilgili yaptığı değişimlerden dolayı sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, İbo Show için iki özel elbise tercih etti. Karlı, iki siyah elbisesinde de göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
DİDEM: GÖĞÜS ÇATALININ GÖRÜNMEMESİ GEREKİYORMUŞ
Karlı'nın kıyafetleri ise akıllara Oryantal Didem'in sözlerini akıllara getirdi. İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk olan Didem, dekoltesiz ışıltılı bir elbise tercih etmiş ve bunun için de "Göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" demişti.