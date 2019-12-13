İbn Haldun Üniversitesi Hadis Alimi Tirmizî ile ilgili büyük bir proje başlattı

13.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:09

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), İslam dünyasının en büyük hadis otoritelerinden Tirmizi'nin hadis ve sünnet ilmine yön veren eserlerinin daha doğru anlaşılması için büyük bir proje başlattı. Proje, hadis sahası otoritelerinden olan Muhaddis Muhammed Avvame'nin başkanlığında uzman ekip tarafından yürütülecek.



Sosyal bilimler alanında uluslararası araştırma odaklı eğitim anlayışıyla ön plana çıkan İHÜ, İslam dünyasının en büyük hadis otoritelerinden Tirmizi'nin hadis ve sünnet ilmine yön veren eserlerinin daha doğru anlaşılması için büyük bir proje başlattı. 4 yılda tamamlanması planlanan yüksek bütçeli projenin protokolü, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Hadis Alimi Muhammed Avvame'nin katılımıyla İHÜ Başakşehir Yerleşkesi Rektörlük Makamı'nda imzalandı.



Proje kapsamında, Tirmizi'nin 3 temel eserinin (el-Cami'ü'l-kebir, el-İlelü'l-kebir ve el-İlelü'l-sağir) araştırması (tahkik) ve belgelemesi (tevsik) ilmi bir uslüp ve titizlikle yapılacak. Müslümanların dini kaynaklara olan güven ve huzur duygusunun artmasına katkıda bulunulacak projenin hadis literatürüne büyük katkı sağlayacağı belirtildi. el-Cami'ü'l-kebir eserinin hadis sahasının temel kitaplarından olan Kütüb-i Sitte'nin içinde yer aldığı aktarıldı. Hadis sahasının yaşayan otoritelerinden olan Muhaddis Muhammed Avvame'nin başkanlığında sahasında uzman bir ekip tarafından yürütülecek projede hedeflenen amacın kitaplardaki metinlerin, müellifin kaleminden çıkmış veya takririnden elde edilmiş haline ulaşmak, onun kullandığı rivayetlerle ilgili hükümlerin ve kavramların hakikatini ortaya koymak olduğunu vurgulandı.



"Sahih Tirmizi'nin yayınlanması, tartışmaları akademik ve ilmi zemine oturtmuş olacak"



Proje hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk, "Üniversite olarak yeni bir bilimsel projeyi başlattık. Bu proje İslam düşüncesi içerisinde çok önemli yere sahip olduğu halde maalesef hala güvenilir baskısı olmayan Sahih Tirmizi hadis kitabının baskısını gerçekleştirecek. Günümüzde hadisler hakkında çok tartışmalar var. Hadisler güvenilir mi, değil mi? ya da güvenilir hadis bulunmak istenilirse hangi kaynaklarda bulunabilir? İnşallah Sahih Tirmizi'nin yayınlanması bu tartışmaları akademik ve ilmi zemine oturtmuş olacak. İslam Tarihi'nde 6 kitap güvenilir hadis kitabı olarak kabul ediliyor. Bunlara Kütüb-i Sitte deniliyor. Sahih Tirmizi de bunlardan bir tanesi. Bu kadar önemli kitabın günümüzde hala güvenilir ve akademik standartlara uygun bir baskısı yok. İnşallah yaptığımız projeyle bu boşluğu doldurmuş olacağız. Hem Türkiye'den hem de yurtdışından uluslararası bir ekip, dünya kütüphanelerdeki bu kitabın yazma nüshalarını bir araya getirecek. Onları mukayese ederek dünya çapında en güvenilir kaynak olacak şekilde kitabın baskısını inşallah 4 yıl içerisinde üreteceğiz. Daha sonra kitabı Türkçeye ve başka dillere tercüme edeceğiz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın faydalanabileceği eseri ortaya koymuş olacağız" dedi.



"Kültür hazinemizi gün ışığına çıkartmayı ve bunu tüm dünyaya sunmayı görev olarak görüyoruz"



Güncel konulara dair araştırmalar yürüttüklerini dile getiren Rektör Şentürk, "Güncel konularda araştırma yürütürken, fikirlerimizin tarihi ve sağlam bir zemine oturması lazım. Maalesef bizim tarihimizdeki büyük alimlerin eserleri hala Süleymaniye Kütüphanesi gibi kütüphanelerde el yazması olarak bekliyor. Bunları yurtdışından yabancı insanlar gelip yayınlamayacak. Biz kültür hazinesi üzerinde oturuyoruz. Bu hazineyi gün ışığına çıkartmayı ve bunu tüm dünyaya sunmayı görev olarak görüyoruz. Bu projeyi bu maksatla başlattık. Benzer başka kitaplar da var; İslam Medeniyeti düşüncesinin temel eserleri. Bunlar da hala basılmamış olarak kütüphanelerde duruyor. Bu kitaplar basılmadan ve gün ışına çıkmadan İslam hakkında söylenecek sözlerin hepsi havada kalır. Güvenilir baskılarının tercümeleri yapılması lazım ki; İslam, hadisler, İslam Felsefesi ve İslam Hukuku hakkındaki tartışmalar ilmi ve akademik seviyeye otursun. Biz de yayınladığımız çalışmalarla akademik zemine oturtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Yaptıkları çalışmalara vurgu yapan Rektör Şentürk, "Üniversitemiz daha önce Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani tefsirini yayınladı. Bu tefsir Türk kamuoyunda büyük kabul gördü. İnsanların Molla Gürani'nin böyle bir tefsiri olduğundan haberi yoktu. Fatih Sultan Mehmet gibi önemli bir şahsiyetin hocasının bu eserinin yazılmasını Allah bize nasip etti. Bu kitabı konu ile ilgili dünya çapında uzmanlar bizden istiyorlar. ABD'den Japonya'ya ve Arap Dünyası'ndan her yere bu kitabı gönderiyoruz. Böylece dünyaya ilim ihraç etmiş oluyoruz. Kültür varlıklarımızı, kütüphanelere terk edilmiş yazma eserler olmaktan çıkartıp baskısını yapıp tüm dünyanın ilgisine sunuyoruz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şeyhülislam görevini yapmış olan Ebussuud Efendi'nin tefsinin güvenilir baskısını yapacağız. İbn Haldun'un Mukaddimesi'nin güvenilir baskısını yapacağız. Bunları Türkçeye, İngilizceye, Fransızcaya ve farklı dünya dillerine tercüme edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA