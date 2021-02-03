İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 100 zabıta memuru alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için zabıta memuru alımı başvuruları sona erdi. İBB sonuçların 3 Şubat 2021'de (bugün) açıklanacağını duyurdu. Peki, İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 100 zabıta memuru alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

İBB 100 zabıta memuru alımı sonuçları için açıklama duyurusu merakla bekleniyor. İBB zabıta alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 100 zabıta memuru alımı için başvurular geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için zabıta memuru alımı başvuruları sona erdi.İBB sonuçların 3 Şubat 2021'de (bugün)açıklanacağını duyurdu. Peki, İBB zabıta alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB 100 zabıta memuru alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar haberimizde...

İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların 3 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Ancak herhangi bir sonuç duyurusu henüz yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 3/2/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapan adaylar KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak. Puana tabi tutulacak adaylardan her kadro için 5 katı aday mülakata alınacak.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Mülakatlar ise 8-9-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8/2/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise 9/2/2021-19/2/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Yazılı sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.