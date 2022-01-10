Son dakika haber | İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi.

İBB Meclis Ocak ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB'de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" açıklaması tartışıldı. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi. AK Parti Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Hamdullah Arvas'ın, Sevtap Ayman'ın istifasının detaylarınında içinde bulunduğu araştırma soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"KİŞİNİN KENDİSİ Mİ İSTİFA ETMİŞTİR?"

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